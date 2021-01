Un groupe de joueurs hors de l'ordinaire

Les Canadiens de Montréal présentent un nouveau visage en 2020-2021, gracieuseté du directeur général Marc Bergevin.

Il y a eu les arrivées de Josh Anderson, Tyler Toffoli, Corey Perry et Michael Frolik en attaque, mais aussi de Joel Edmundson et Alexander Romanov en défensive ainsi que Jake Allen devant le filet.

Et s'il y a une chose sur laquelle Anderson, Toffoli et même l'entraîneur-chef Claude Julien s'entendent tous, c'est que l'esprit d'équipe est une véritable force, même si aucun match n'a encore été disputé.

«Les gars sont extraordinaires, a dit Toffoli, mercredi, lors d'une vidéoconférence. C'est vraiment facile de s'intégrer au groupe, ça me donne le goût de jouer le plus rapidement possible.

«C'est un groupe qui est confiant, tout le monde parle, ce n'est pas un vestiaire tranquille, mais tout le monde s'entend bien. J'ai déjà hâte d'être sur la route pour pouvoir m'intégrer encore plus.»

Même son de cloche du côté d'Anderson.

«Le groupe est tissé serré, ça se voit, a-t-il indiqué. Tout le monde m'a super bien accueilli, je n'aurais pu demander mieux.

«Depuis le tout premier jour, on peut voir que chaque gars est confiant et que tout le monde sourit. La chimie est déjà là, on a du fun et on a tous hâte de jouer.»

Julien aime ce qu'il voit

Julien, lui, admet qu'il adore ce qu'il voit depuis quatre jours et qu'une telle chimie facilitera son travail au cours des prochaines semaines.

«On aime ce que l'on voit. Les gars s'entraînent bien sur la patinoire, ils sont sérieux lorsque vient le temps de travailler et ils ont aussi du plaisir ensemble.

«Il y a du respect aussi entre les joueurs et c'est plaisant de voir ça en tant qu'entraîneur puisque ça donne plusieurs outils pour travailler dans la bonne direction.

«Et tout ça va s'améliorer lorsqu'on ira sur la route, les joueurs seront encore plus souvent ensemble, c'est une bonne façon de bâtir une chimie.»

Voyez le point de presse intégral de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.