Josh Anderson surprend par sa vitesse

L'attaquant Josh Anderson complétait à nouveau un trio avec Jonathan Drouin et Nick Suzuki, mercredi à Brossard, au camp d’entraînement du Canadien de Montréal.

Plus tôt cette semaine, Drouin et Suzuki ont chacun mentionné la surprenante vitesse d’Anderson. Confronté à ces propos, le joueur de 6 pi et 3 po arborait sa confiance habituelle.

«Je pense que ma vitesse est mon atout principal et mon jeu physique aussi, a noté Anderson, au terme de l’entraînement de mercredi. Je vais tenter d’être un élément-clé dans notre jeu.»

Il a ensuite vanté ses partenaires de trio, particulièrement le jeune Suzuki.

«Suzuki est lui-même un joueur très rapide et il travaille fort dans les deux sens de la patinoire, a-t-il qualifié. C’est également un joueur très intelligent.»

Parmi ses nouvelles tâches, comparativement à la façon qu’on l’utilisait plus récemment chez les Blue Jackets de Columbus, Anderson s’est montré enthousiaste de jouer en supériorité numérique.

«On veut une présence physique devant le filet et ce sera mon rôle [sur le jeu de puissance], a-t-il noté. L’objectif pour moi sera aussi de profiter de quelques retours.»

Corey Perry: un modèle

Pour poursuivre sa progression à l’attaque, Anderson s’est dit particulièrement heureux de la venue de Corey Perry avec le Canadien. Le jeune homme de 26 ans a avoué suivre les exploits de Perry depuis l’époque où celui-ci portait les couleurs des Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Anderson avait une dizaine d’années quand Perry, à sa dernière saison avec les Knights (en 2004-2005), avait récolté 130 points en 60 matchs en saison régulière avant d’aider grandement l’équipe à remporter la Coupe Memorial. Anderson devait aussi porter éventuellement les couleurs des Knights, de 2011 à 2014.

Voyez le point de presse de Josh Anderson dans la vidéo ci-dessus.