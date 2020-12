LNH: tout ce que vous devez savoir pour gagner votre pool

La saison de la LNH prendra son envol le 13 janvier pour une saison de 56 matchs. Et en parallèle, des milliers et des milliers de pool de hockey seront organisés.

Le TVASports.ca a ainsi crée un guide pour vous aider à devenir le champion de votre pool.

Vous y trouvez donc la liste des meilleurs attaquants (100), défenseurs (50) et gardiens de but (25).

De plus, pour les poolers les plus avertis, vous pourrez affûter vos stratégies avec les cartes cachées, les recrues à surveiller, les joueurs à éviter et ceux qui risquent de passer sous le radar.

Les amateurs de pools «keepers» en seront pas en reste avec une liste des joueurs avec le meilleur rapport qualité/prix.

Et on a même pensé à ceux qui veulent rigoler un peu et faire réagir lors de leurs pools avec une liste de joueurs sans saveur, mais qui pourraient s'avérer efficaces.

Bon pools à tous.