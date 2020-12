Pools LNH: top 50 des défenseurs

Voici une liste des 50 défenseurs qui devraient être les plus productifs dans vos pools de hockey lors de la saison 2020-2021 de la LNH.

Le classement projette le nombre de points qu'un défenseur obtiendra. L'ordre tient compte de données passées dans des catégories de production, d'efficacité, d'évolution, de durabilité, de profitabilité, de valeur ajoutée et, on va se le dire, d'évaluation personnelle.

1. John Carlson (Capitals – 8 000 000 $)

Avec trois saisons consécutives de près de 70 points (68, 70, 75), il est difficile de passer à côté du défenseur américain.

2. Victor Hedman (Lightning – 7 875 000 $)

Hedman est le chef d’orchestre du Lightning. Il est de toutes les situations, amasse les points à un rythme élevé et n’a pas obtenu de différentiel négatif depuis le dernier lock-out.

3. Roman Josi (Predators – 9 059 000 $)

Josi est le plus récent récipiendaire du trophée Norris avec 65 points en 69 avec les Predators. Il est le moteur offensif de cette équipe, littéralement, puisqu’il a terminé au premier rang du classement des pointeurs des «Preds», 18 points devant Filip Forsberg.

4. Cale Makar (Avalanche – 800 833 $)

Makar ou Hughes. Hughes ou Makar. Mais avec 50 points en 57 matchs de saison régulière et 15 points en 15 rencontres éliminatoires, Makar s’est établi immédiatement comme le numéro 1 incontesté au Colorado, l’une des puissances de la LNH.

5. Quinn Hughes (Canucks – 916 667 $)

Les statistiques de Hughes ressemblent beaucoup à celle de Makar, avec 53 points en 68 duels de saison régulière et 16 points en 17 matchs éliminatoires. Les deux sont des prototypes parfaits du défenseur du futur. Mobile, offensif, intelligent, créatif. Honnêtement, un ou l’autre, ça revient presque du pareil au même.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

6. Torey Krug (Blues – 6 500 000 $)

Krug était le maestro du jeu de puissance avec les Bruins. Son rôle restera le même, mais son équipe a changé, puisqu’il a décidé de prendre la route de St. Louis. Il n’aura peut-être pas Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand pour l’épaule, mais il sera aux côtés de Vladimir Tarasenko, lorsqu'il sera en santé, Ryan O'Reilly, Jaden Schwartz et Brayden Schenn... pas de mauvais remplaçants.

7. Morgan Rielly (Maple Leafs – 5 000 000 $)

Rielly a connu une saison de misère en 2019-2020, principalement en raison des blessures. 27 points en 47 matchs, ce n’est pas assez pour un joueur de son calibre. Mais l’attaque des Leafs est trop dévastatrice pour qu’il en reste ainsi. Si sa santé le veut.

8. Dougie Hamilton (Hurricanes – 5 750 000$)

Hamilton, lui aussi a été ralenti par les blessures. Mais il a tout de même eu le temps d’obtenir 40 points en 47 matchs avec les Hurricanes. Il semble vraiment avoir pris les commandes du corps défensif de l’équipe après une première saison couci-couça.

9. Brent Burns (Sharks – 8 000 000 $)

Le barbu défenseur est passé de plus d’un point par match à une récolte de 45 points en 70 matchs. Comme tous les joueurs des Sharks, il a vécu une saison misérable. Mais Burns est un habitué des saisons à près d'un point par match.

10. Erik Karlsson (Sharks – 11 500 000 $)

Le sort de Karlsson est intimement lié à celui de Burns. Le défenseur suédois a été aux prises avec de grosses blessures au cours des dernières années et on dirait qu’il n’est jamais redevenu le défenseur qu’il était avec les Sénateurs. Mais l’instinct offensif est toujours là. Sera-t-il en mesure de l’exploiter comme il le faisait auparavant?

11. Alex Pietrangelo (Golden Knights – 8 800 000 $)

Pietrangelo a fait sauter la banque à Vegas et sera le fer de lance de l’attaque des Golden Knights en compagnie du jeune Shea Theodore. Des flammèches sont à prévoir en avantage numérique. Avec les Blues en 2019-2020, il avait amassé 52 points en 70 rencontres.

12. Seth Jones (Blue Jackets – 5 400 000 $)

Jones est le véritable quart-arrière de cette formation. Même si sa production est vers le bas depuis sa saison de 57 points en 2017-2018, il est encore le général des Blue Jackets.

13. Rasmus Dahlin (Sabres – 925 000 $)

L’avenir et le présent des Sabres à la ligne bleue, c’est Rasmus Dahlin. Sa progression est fulgurante, et ce, dans une équipe habituée aux bas-fonds du classement comme les Sabres. Il a tout de même amassé 40 points en 59 parties lors de la dernière campagne.

Crédit photo : AFP

14. Kristopher Letang (Penguins – 7 250 000 $)

Le bon vieux Kristopher Letang répond toujours présent. S’il ne se blesse pas, il est en mesure de rivaliser avec les meilleurs joueurs d’arrière de la LNH.

15. Anthony DeAngelo (Rangers – 4 800 000 $)

BANG! Après des débuts modestes avec les Coyotes de l’Arizona et les Rangers, DeAngelo a pris son envol en 2019-2020 grâce à 53 points en 68 matchs et un différentiel de +12. Avec Adam Fox, les «Blue Shirts» sont en voiture à la ligne bleue.

16. Tyson Barrie (Oilers – 3 750 000 $)

Après deux saisons de près de 60 points, ça n’a pas tellement levé pour Barrie à Toronto. Maintenant avec les Oilers et cet avantage numérique qui compte deux des meilleurs joueurs offensifs de la LNH, Barrie aura la tâche de remplacer Oskar Klefbom, blessé.

À moins que le jeune Evan Bouchard n’aille un mot à dire là-dedans. Ne sait-on jamais?

17. Miro Heiskanen (Stars – 894 166 $)

Tout le monde le savait très bon, mais Heiskanen a explosé lors des séries éliminatoires grâce à 26 points en 27 duels. En a-t-il fait assez pour surpasser son coéquipier en compatriote John Klingberg? Probablement.

18. Thomas Chabot (Sénateurs – 8 000 000 $)

Après une saison 2018-2019 incroyable, les attentes atteignaient la stratosphère pour le Québécois, qui n’a pu franchir les 40 points en 2019-2020. Mais ce n’est que partie remise.

19. Shea Theodore (Capitals – 5 200 000 $)

Theodore ne fait que progresser depuis son entrée dans la LNH. Est-ce que ses 46 points de la saison précédente seront le standard? Malgré l’arrivée d’Alex Pietrangelo à Vegas?

20. John Klingberg (Stars – 4 250 000 $)

Il n’y pas si longtemps, Klingberg aurait probablement été dans le top 10 des défenseurs offensifs de la LNH. Toutefois, la récente éclosion de son jeune coéquipier Miro Heiskanen fait reculer Klingberg, qui devrait voir ses exploits diminués un tantinet.

Depuis sa saison explosive de 67 points en 82 matchs en 2017-2018, la production de Klingberg n’a fait que diminuer. Et le défenseur d’avenir des Stars, c’est Heiskanen... pas Klingberg.

21. Zach Werenski (Blue Jackets – 5 000 000 $)

Il est bon le p’tit Werenski. À 6 pi 2 po, il n’est pas si petit, mais il produit à raison de 40-45 points depuis le début de sa carrière. A-t-il atteint son plein potentiel? Probablement pas. Il a quand même un certain Seth Jones devant lui dans la hiérarchie.

22. Charlie McAvoy (Bruins – 4 900 000 $)

La voie est libre pour le jeune défenseur des Bruins. Il obtient de facto le rôle de numéro un à Boston avec le récent départ de Torey Krug pour St. Louis. Après des années dans l’ombre de Zdeno Chara et Krug, le temps est venu pour l’Américaine de briller.

Actuellement, McAvoy a obtenu 92 points en 184 matchs dans la LNH (un ratio de 0,5 point par match, exactement). Ceci ne peut qu’augmenter.

23. Ivan Provorov (Flyers – 6 750 000 $)

Le Russe s’établit en tant que clair numéro 1 avec les Flyers, devant les Travis Sanheim et Shayne Gostisbehere. Provorov n’a dépassé le plateau des 40 points qu’une seule fois (en 2017-2018), mais avec une formation comme les Flyers, il devrait produire à un rythme d’au moins 0,5 point par partie dans l’avenir, si ce n’est pas plus.

24. Shea Weber (Canadiens – 7 857 143 $)

Le capitaine des Canadiens vieillit, mais il est toujours aussi efficace. Il faut dire que lorsque l'on possède un tir frappé à plus de 105 mph, on est toujours dangereux, peu importe la situation.

Mais il ne faut pas s’attendre à des chiffres prodigieux de la part du quart-arrière du CH. Même à son apogée, Weber avait de la difficulté à surpasser le plateau de 50 points; c’est arrivé à trois reprises. Mais le numéro 6 met toujours des points au tableau, car son apport en supériorité numérique est incomparable.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

25. Adam Fox (Rangers – 925 000 $)

Les Rangers peuvent compter sur un duo extrêmement talentueux de défenseurs offensifs avec Fox et Anthony DeAngelo. Si ce dernier a surpris tout le monde avec 53 points en 68 rencontres, Fox n’a pas été en reste avec 42 points en 70 duels, et ce, à première saison dans la LNH après avoir complété son stage universitaire.

26. Keith Yandle (Panthers – 6 350 000 $)

Il n’y a rien de sexy à choisir Yandle. Rien. Mais le défenseur fait rarement moins de 40 points par saison. Il a toujours produit partout où il est passé. Il est constant et se blesse rarement. C’est une valeur sûre. Pas un choix coloré, mais sûr.

27. Ryan Suter (Wild – 7 538 461 $)

Commençons par le début. Suter n’a jamais, jamais atteint le plateau des 10 buts au cours de sa carrière de 15 saisons. Toutefois, il a surpassé le cap des 30 aides dans 12 de ses 15 campagnes dans le circuit Bettman.

Et il connaît actuellement les meilleurs moments de sa carrière avec des saisons de 51, 47 et 48 points. Il est toujours le quart-arrière du Wild et devrait continuer à obtenir sa part des points par son apport en avantage numérique.

28. Oliver Ekman-Larsson (Coyotes – 8 250 000 $)

«OEL» est le quart-arrière des Coyotes, mais ça ne veut pas dire qu’il obtiendra 60 points même s’il a tout le temps de glace qu’il désire. Parce que... les Coyotes.

Il n’est jamais passé proche de refaire une campagne de 55 points comme en 2015-2016. Toutefois, par la force des choses, il noircira la feuille de pointage.

29. Drew Doughty (Kings – 11 000 000 $)

Ce n’est pas nécessairement que Doughty a perdu son punch offensif, mais, avec une équipe en transition comme les Kings, c’est plus difficile.

Toutefois, les Kings possèdent l’une des meilleures banques d’espoirs de la LNH et Doughty pourrait retrouver une touche offensive dans les prochaines années.

30. Mikhail Sergachev (Lightning – 4 800 000 $)

Sergachev est le digne héritier de Victor Hedman à Tampa Bay, c’est écrit dans le ciel. Mais Hedman prend tellement de place avec les «Bolts», qu’il reste des miettes pour les autres.

Mais l’ancien porte-couleurs des Canadiens prend de plus en plus sa place à Tampa et sera appelé un jour à remplacer Hedman. Et lorsque ça arrivera, son potentiel sera extrêmement élevé.

31. Matt Dumba (Wild – 6 000 000 $)

Dumba avait semblé prendre son véritable élan avec 50 points en 2017-2018. Mais après 22 points en 32 matchs, l’arrière du Wild a été blessé pour le restant de la campagne 2018-2019.

Il n’a jamais retrouvé son niveau d'antan en 2019-2020, avec seulement 24 points en 69 matchs. Saura-t-il reprendre là où il avait laissé?

32. Ryan Pulock (Islanders – 5 000 000 $)

La valeur de Pulock a augmenté avec le départ de Devon Toews vers le Colorado. Le défenseur originaire de Dauphin au Manitoba a obtenu une trentaine de points lors des trois dernières saisons. Et ça, ça devrait être le plancher de sa production future.

33. Jeff Petry (Canadiens – 5 500 000 $)

Petry est sous-estimé. Parce qu’il est derrière Shea Weber dans la hiérarchie. Parce qu’il évolue à Montréal.

Mais, au cours des dernières saisons, le défenseur roule à un rythme d’un point chaque deux matchs, environ. Ce n’est pas à dénigrer.

34. Neal Pionk (Jets – 3 000 000 $)

Un cas intéressant. Pionk n’a jamais été repêché et n’a jamais pu s’établir avec les Rangers, qui lui avaient donné sa chance.

Mais, avec les Jets, tout a semblé fonctionner. C’est peut-être l’absence temporaire de Josh Morrissey qui lui a donné l’élan nécessaire. Il a terminé la saison avec 45 points en 71 rencontres. Pourra-t-il continuer ainsi, même avec le retour de Morrissey?

35. Aaron Ekblad (Panthers – 7 500 000 $)

Ekblad, malgré son statut de quart-arrière des Panthers, n’a pas nécessairement les habiletés offensives pour appuyer le tout. Lors d’une saison normale, Ekblad y va d’une performance d’une quarantaine de points. C’est ce qu’il a fait l’an dernier... mais avec une quinzaine de matchs de moins au compteur. Il a aussi diminué de beaucoup son nombre de buts et amélioré son nombre d’aides.

A-t-il changé quelque chose dans sa manière de faire les choses?

36. Mark Giordano (Flames – 6 750 000 $)

Si les attentes étaient que Giordano refasse sa saison de rêve de 2018-2019 (74 points) lors de la dernière campagne, et bien, ce fut raté. En effet, le défenseur des Flames n’a été en mesure que de récolter 31 points en 2019-20202.

À ceux qui pensent qu’il pourra revenir au niveau des 70 points, il faudra leur dire de se calmer un peu.

37. Samuel Girard (Avalanche – 5 000 000 $)

Girard a le potentiel d’exploser. Toutefois, est-ce que c’est avec l’Avalanche qu’il le fera, rien n’est moins sûr? La ligne bleue de la formation du Colorado est bien garnie, offensivement parlant. Tout d’abord, il y a jeune Cale Makar, puis il y a le nouveau-venu Devon Toews. Puis, il y a Erik Johnson, qui est encore capable. Et il y aura le jeune Bowen Byram...

Alors, où se situera-t-il dans cette hiérarchie?

Crédit photo : AFP

38. Filip Hronek (Red Wings – 714 166 $)

Hronek a beaucoup de potentiel. En 111 matchs avec les pauvres Wings, il a déjà amassé 55 points. Mais quel sera son rôle lorsque dans une jeune brigade défensive qui devrait être composée dans le futur de Moritz Seider et Dennis Cholowski.

39. Josh Morrissey (Jets – 6 250 000 $)

Tant qu’à y aller avec l’un, on va y aller avec l’autre aussi. Morrissey a collecté 31 points lors de ses deux dernières saisons, en 59 et 65 matchs. À savoir qui de lui ou Pionk sera le véritable quart-arrière de l’équipe... appelez Paul Maurice!

40. Jared Spurgeon (Wild – 7 575 000 $)

Ryan Suter est encore le général au Minnesota, mais Spurgeon a le salaire d’un défenseur numéro 1. Depuis quatre saisons, il obtient un rendement d’un plus de 0,5 point par match.

Mais à 31 ans, est-il voué à prendre la place de Suter? Ça ne devrait pas se produire cette saison en tout cas.

41. Darnell Nurse (Oilers – 5 600 000 $)

Ça ne paraît peut-être pas, mais il y a quelques bons éléments offensifs à la défense à Edmonton. Tout d’abord, il y a Tyson Barrie, qui devrait remplacer l’apport d’Oscar Klefbom, blessé. Il y a aussi les jeunes Evan Bouchard et Philip Broberg. Et il y a Darnell Nurse, qui passe un peu plus sous le radar, mais qui pourrait avoir de bonnes opportunités d’engranger des points.

42. Jake Muzzin (Maple Leafs – 5 625 000 $)

Il est dans le lot des défenseurs à 0,5 point/match. Il évolue à Toronto. Il y a beaucoup de vedettes offensives dans la Ville Reine. Rien de bien excitant tout ça, mais Muzzin devrait obtenir quelques points ici et là.

43. Nate Schmidt (Canucks – 5 950 000 $)

Schmidt était le #2 derrière Shea Theodore à Vegas. Il est maintenant probablement le #2 ou #3 derrière le jeune Quinn Hughes à Vancouver dans une bridage défensive qui compte également Alexander Edler et Tyler Myers.

44. Jaccob Slavin (Hurricanes – 5 300 000 $)

Slavin et Dougie Hamilton «runnent le show» en Caroline... surtout Hamilton, en fait. Mais Slavin est un excellent défenseur, qui n’a jamais terminé une saison dans la LNH avec un différentiel négatif. Et il amasse toujours sa part de points au passage.

45. Rasmus Ristolainen (Sabres – 5 400 000 $)

Ristolainen, bon an, mal an, amasse 40 points par saison. L’an dernier sa production était un peu à la baisse. Mais à Buffalo, c’est Rasmus Dahlin qui mène.

46. Ryan Ellis (Predators – 6 250 000 $)

À Nashville, il y a Roman Josi. Mais Ellis n’est pas en reste, comme le démontrent ses 38 points en seulement 49 matchs l’an dernier. Le petit défenseur est sous-évalué et peut passer sous le radar. Gardez-le en tête.

Crédit photo : AFP

47. Colton Parayko (Blues – 5 500 000 $)

Parayko n’est pas un défenseur offensif, selon les règles de l’art. Il a perdu son coéquipier Alex Pietrangelo, mais apprendra à évoluer avec Torey Krug. Est-ce que ça production en sera affecté?

48. Justin Schultz (Capitals – 4 000 000 $)

Schultz a déjà été un bon défenseur offensif. Maintenant à Washington, il évoluera dans l’immense ombre de John Carlson. Mais le potentiel d’amasser sa part de points est là, dans cette brigade défensive.

49. Jakob Chychrun (Coyotes – 4 6000 000 $)

Chychrun est malheureusement coincé derrière «OEL» et Alex Goligoski chez les Coyotes. Et puis, il y a les Coyotes, qui ne sont pas une formation ultra-offensive. Mais Chychrun est jeune et le talent est là.

50. Duncan Keith (Blackhawks – 5 538 462 $)

Le bon vieux Duncan Keith. Malgré son âge, il demeure toujours efficace. Et comme la relève ne semble pas encore prête à Chicago, le joueur de 37 ans pourrait grappiller quelques points ici et là en attendant l’émergence d’Adam Boqvist.

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.com.