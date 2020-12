Pools LNH: les joueurs qui rebondiront

Voici une liste de joueurs qui ont connu une saison 2019-2020 catastrophique, mais qui pourraient très bien rebondir lors de la saison 2020-2021 de la LNH.

Le classement projette le nombre de points qu'un joueur obtiendra. L'ordre tient compte de données passées dans des catégories de production, d'efficacité, d'évolution, de durabilité, de profitabilité, de valeur ajoutée et, on va se le dire, d'évaluation personnelle.

1. Johnny Gaudreau (Flames – 6 750 000 $)

Les propriétaires de «Johnny Hockey» jubilaient après sa saison de 99 points en 2018-2019. Toutefois, 2019-2020 n’aura été qu’une longue et grande déception. Finalement, l’explosif attaquant a terminé la campagne avec 59 points en 70 matchs, bien loin des attentes placées en lui.

Gaudreau a trop de talent pour en rester là. Prévoyez une bonne augmentation de production (en points/match) dans son cas.

2. Brent Burns et Erik Karlsson (Sharks – 8 000 000 $ et 11 500 000 $)

À l’image des Sharks, le duo de défenseurs a connu une saison de misère. Burns est passé de 83 points en 82 matchs à 45 points en 70 duels. Karlsson, de son côté, avait déjà ralenti en raison de blessures. En 2018-2019, il avait amassé 45 points en 53 rencontres, puis en 2019-2020, 40 points en 56 confrontations.

Leurs deux salaires combinés frisent les 20 millions $. À ce prix, ils ne peuvent se permettre de ne pas être efficaces.

3. Taylor Hall (Sabres – 8 000 000 $)

Hall a produit en deçà des attentes en 2019-2020 avec seulement 52 points en 65 rencontres; une anomalie considérant qu’il avait réussi à obtenir plus d’un point par match lors des deux saisons précédentes.

De plus, Hall obtient un autre nouveau départ, cette fois avec les Sabres de Jack Eichel. Et si ces deux-là parviennent à s’entendre sur la patinoire, il y aura du point au pouce carré pour les deux attaquants.

4. Alex DeBrincat (Blackhawks – 6 400 000 $)

Le petit attaquant avait impressionné tout le monde à ses deux premières saisons à Chicago. Mais comme l’ensemble de l’équipe, il a déçu avec seulement 18 buts en 70 matchs alors qu’il en avait obtenu 41 et 28 auparavant.

Mais les Hawks n’ont pas une mauvaise offensive avec Patrick Kane, Jonathan Toews et l’émergence de Dominik Kubalik. Il fait partie du noyau de cette équipe et devra en donner plus.

Crédit photo : AFP

5. Sergei Bobrovsky (Panthers – 10 000 000 $)

Ça n’a pas vraiment fonctionné pour «Bob» à sa première saison en Floride. Seulement 23 victoires, un taux d’efficacité de ,900 et une moyenne de buts alloués 3,23. Mais la formation floridienne a amené du renfort avec les acquisitions des défenseurs Radko Gudas et Markus Nutivaara.

Et à 10 millions $ par saison... disons que le rendement sur investissement n’est pas tout à fait présent.

6. Alexander Radulov (Stars – 6 250 000 $)

«Radu» avait franchi le cap des 70 points lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019. Mais en 2019-2020, rien ne semblait fonctionner pour le Russe avec une maigre récolte de 34 points en 60 matchs.

Pourtant, les Stars ont une redoutable offensive avec Tyler Seguin, Jamie Benn, Joe Pavelski et Roope Hintz, entre autres.

Si «Radu» se remet à produire, ils n’en seront que plus dangereux.

7. Morgan Rielly (Maple Leafs – 5 000 000 $)

Rielly est la pierre d’assise de la défensive des Maple Leafs. Mais avec 27 points en 47 matchs, ce n’est clairement pas suffisant. Il faut dire qu’une blessure à un pied l’a considérablement ralenti.

Le joueur d’arrière avait dépassé le plateau des 70 points en 2018-2019; il est donc clairement capable de noircir la feuille de pointage avec régularité. Surtout s’il est en santé.

Crédit photo : AFP

8. Max Domi (Blue Jackets – 5 300 000 $)

Il fallait bien en arriver à Domi, non? L’ex-peste des Canadiens, maintenant avec les Blue Jackets, a connu une horrible campagne 2019-2020 avec le CH avec seulement 44 points. Il avait pourtant enflammé les partisans montréalais avec 72 points en 2018-2020.

Toutefois, Marc Bergevin l’a échangé à Columbus. Maintenant, il reste à avoir si John Tortorella pourra trouver les bons mots pour le relancer.

9. Clayton Keller (Coyotes – 7 150 000 $)

Keller a fait écarquiller bien des yeux à sa première saison dans la LNH avec 65 points. Mais lors des deux suivants, il n’a pu passer le cap des 50 points.

Pourtant le talent lui sort par les oreilles et il est souvent comparé à Patrick Kane. Le problème est qu’il n’est même pas proche d’être aussi bien entouré que Kane l’a été.

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.com.