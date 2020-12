Pools LNH: les meilleurs rapports qualité/prix

Voici une liste de joueurs, séparés en trois sections, qui ont des contrats favorables lors de la saison 2020-2021 de la LNH.

Ce type de joueurs est très utile et recherché dans un pool «keeper» avec masse salariale.

Joueurs d'élite

1. Nathan MacKinnon (Avalanche – Reste 3 saisons à 6 300 000 $)

À l’heure actuelle, il n’existe aucun meilleur contrat pour un pooler que celui de Nathan MacKinnon. La plupart des experts identifient Connor McDavid comme le joueur le plus productif de la LNH. Mais l’attaquant de l’Avalanche n’est vraiment pas si loin et peut être en mesure de défier le numéro 97 des Oilers... pour la moitié du prix.

2. David Pastrnak (Bruins – Reste 3 saisons à 6 666 667 $) (blessé)

L’évolution est constante et quasi-infinie dans le cas de Pastrnak. Il est l’un des francs-tireurs les plus dangereux de la LNH. Il a marqué plus de 30 buts à ses quatre dernières saisons (48 en 2019-2020) et le trio qu’il partage avec Brad Marchand et Patrice Bergeron est parmi les plus efficaces de la ligue. Le problème est qu'il ratera le début de la saison.

3. Brad Marchand (Bruins – Reste 5 saisons à 6 125 000 $) (blessé)

Après Pastrnak, un autre membre du monstre à trois têtes des Bruins. Marchand est reconnu pour être la petite peste par excellence de la LNH. Mais il a également obtenu 85 points et plus lors des quatre dernières campagnes. Avez-vous besoin d’autres arguments? Mais, tout comme Pastrnak, Marchand n'amorcera pas la saison en santé.

4. Jonathan Huberdeau (Panthers – Reste 3 saisons à 5 900 000 $)

Le Québécois est vraiment un rouage important des Panthers, mais il a poussé le tout à un tout autre niveau lors des deux dernières campagnes avec des moyennes de points par match de 1,12 et 1,13. Au prix qu’il coûte, c’est difficile de trouver mieux.

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

5. Aleksander Barkov (Panthers – Reste 2 saisons à 5 900 000 $)

Barkov et Huberdeau sont pratiquement des copies conformes au niveau de la production. Et ils ont le même salaire. Pour une organisation, ça c’est une affaire d’or.

6. Brayden Point (Lightning – Reste 2 saisons à 6 750 000 $)

De plus en plus, Point est dans la conversation des joueurs d'élite de la LNH. Les statistiques sont clairement au rendez-vous, alors qu’il avait amassé plus de 90 points en 2018-2019. Et il est passé à un niveau supérieur lors des dernières séries éliminatoires. L’avenir est plus que brillant pour lui.

7. Mark Scheifele (Jets – Reste 4 saisons à 6 125 000 $)

Scheifele est un métronome. Lors de ses quatre dernières saisons, il maintenu des moyennes de points par match de 1,04, 1,00, 1,02 et de 1,03. Donc, s’il reste en santé lors d’une saison de 56 rencontres, on parle de 56 à 58 points. Pas vilain pour un peu plus de 6 millions $ par année.

8. Johnny Gaudreau (Flames – Reste 2 saisons à 6 750 000 $)

Johnny «Hockey» est un joueur électrisant qui est en mesure d’accumuler les points à une vitesse vertigineuse. Toutefois, le petit attaquant a connu une saison 2019-2020 difficile avec 58 points en 70 parties. La question est maintenant de savoir si c’est une anomalie.

9. Mika Zibanejad (Rangers – Reste 2 saisons à 5 350 000 $)

Alerte au grand chelem! Le Suédois a terminé au cinquième rang de la LNH en 2019-2020 pour le nombre de points par match, derrière Leon Draisaitl, Connor McDavid, Artemi Panarin et Evgeni Malkin en raison d’une récolte 75 points en 57 duels, dont 41 buts (!!!). Son éclosion s’était amorcée en 2018-2019, mais a été décuplée l’an dernier avec l’arrivée de Panarin à New York. Maintenant, ajoutez Alexis Lafrenière à la recette...

Jeunes joueurs

1. Elias Pettersson (Canucks – Reste 1 saison à 925 000 $)

Le jeune Suédois a inscrit 132 points en 139 parties à ses deux premières saisons dans la LNH. Dès son arrivée en Colombie-Britannique, il a transformé l’attaque des Canucks. Il ne lui reste maintenant qu’une seule saison à rabais avant d’empocher le gros lot ou d’obtenir un contrat-pont comme ce fut le cas pour de nombreuses jeunes vedettes de la LNH, récemment.

2. Andrei Svechnikov (Hurricanes – Reste 1 saison à 925 000 $)

Svechnikov avait connu une première saison timide avec les Hurricanes, mais s’est mis en marche l’an dernier avec 61 points en 68 rencontres en plus de sept points en six rencontres éliminatoires. Lui et Sebastian Aho constituent le coeur de l’offensive de la formation de la Caroline du Nord.

3. Cale Makar (Avalanche – Reste 1 saison à 880 833 $)

Makar a réussi 50 points à sa première saison dans la LNH, en 57 duels. Il a complètement transformé l’Avalanche, en étant un défenseur mobile et doté d’un instinct offensif indéniable. Vite, vite, vite, garrochez-vous sur lui!

Crédit photo : AFP

4. Quinn Hughes (Canucks – Reste 1 saison à 916 667 $)

Idem à Cale Makar. Dépêchez-vous avant qu’un autre le sélectionne.

5. Rasmus Dahlin (Sabres – Reste 1 saison à 925 000 $)

Dahlin n’a peut-être pas tout à fait le punch offensif de Hughes ou Makar, mais fait partie de l’élite de la LNH à sa position. Il faut également dire que l’attaque des Sabres n’est pas celle de l’Avalanche et des Canucks.

6. Carter Hart (Flyers – Reste 1 saison à 730 833 $), Ilya Samsonov (Capitals – Reste 1 saison à 925 000 $), Igor Shesterkin (Rangers – Reste 1 saison à 925 000 $)

Si vous avez besoin d’un gardien pas cher, voici trois solutions très intéressantes. Hart est le plus expérimenté des trois, mais Samsonov et Shesterkin devraient sans l’ombre d’un doute être également le premier gardien de leur équipe respective. Et il s’agit là de trois bonnes formations.

7. Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi (Canadiens – Reste 2 saisons à 863 333 $ et 1 saison à 925 000 $)

Les deux jeunes loups des Canadiens ont pris une et deux et trois «coches» en séries éliminatoires. Suzuki avait déjà démontré dans la saison régulière qu’il pouvait être l’un des fers de lance de l’attaque montréalaise, ce qui n’était pas nécessairement le cas pour Kotkaniemi, qui a effectué un séjour à Laval avec le Rocket. Mais le Finlandais est revenu transformé de la pause forcée et a offert du hockey inspiré lors de séries.

8. Miro Heiskanen (Stars, Reste 1 saison à 894 166 $)

Il est probablement passé devant John Klingberg en tant que quart-arrière des Stars. Il n’a peut-être amassé que 35 points lors de la saison régulière, mais il est revenu à la charge avec 26 points en 27 parties éliminatoires.

9. Brady Tkachuk (Sénateurs, Reste 1 saison à 925 000 $)

On aime le détester, mais Tkachuk apporte une autre dimension à l’anémique attaque des Sénateurs. Toutefois, à 44 et 45 points à ses deux premières saisons, il est loin du niveau de Pettersson ou Svechnikov

10. Kailer Yamamoto (Oilers, Reste 1 saison à 894 166$)

Lui, il passe sous le radar. En 2019-2020, il a pris part à 23 rencontres dans la Ligue américaine. Mais lorsqu’il a été rappelé par les Oilers à la toute fin de décembre 2019, il a enchaîné avec 26 points en 27 duels avec la bande de Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Autres joueurs

1. Victor Olofsson (Sabres – 3 050 000 $)

Le Suédois a répondu aux attentes à sa première saison dans la LNH. Avec 42 points en 54 rencontres, il s’agit d’un solide rendement pour le salaire qu’il commandera.

2. Sean Couturier (Flyers – 4 333 333 $)

L’ancien de la LHJMQ a fracassé le plateau des 75 points lors de deux de ses trois dernières saisons. En 2019-2020, il se dirigeait pour atteindre celui des 70 points. Il fait partie du noyau des Flyers. Prenez-le!

Crédit photo : AFP

3. Oliver Bjorkstrand (Blue Jackets – 2 500 000 $)

Le Danois a été blessé en 2019-2020, mais il a tout de même obtenu 36 points en 49 parties. Son rôle avec les Blue Jackets s’est accentué au cours des dernières saisons et rien n’indique que cela changera en 2020-2021. Il pourrait être un vol pour 2,5 millions $.

4. Kevin Fiala (Wild – 3 000 000 $)

Certains pourraient sursauter, ici, car Fiala a connu un début de saison 2019-2020 horrible avec un point en huit matchs. Mais par la suite, il a maintenu un rendement de près d’un point par match.

5. Dominik Kubalik (Blackhawks – 3 700 000 $)

Le Tchèque a été nommé parmi les finalistes au trophée Calder grâce à 46 points, dont 30 buts, en 68 rencontres en 2019-2020. Il a accepté un contrat de transition, espérant toucher le gros lot dans deux ans. Entre-temps, profitez de sa production à rabais...

6. David Perron (Blues – 4 000 000 $)

60 points avec un salaire de 4 millions $, ça c’est un bon rendement. Si la saison 2019-2020 en avait été une de 82 matchs, il aurait «flirter» avec le plateau des 70 points. J’veux dire...

7. Ilya Mikheyev (Maple Leafs – 1 645 000 $)

Sa production n’a pas été assommante, mais 23 points en 39 matchs à sa première saison dans la LNH... ce n’est pas si mal.

8. Pavel Buchnevich (Rangers – 3 250 000 $)

Buchnevich s’améliore constamment et fait partie d’une équipe qui pourrait tout casser prochainement. Il s’approche du plateau des 50 points (sur une saison normale de 82 matchs) et pour un salaire un peu au nord de 3 millions $, c’est de l’or.

Crédit photo : AFP

9. Brendan Gallagher (Canadiens – 3 750 000 $)

Gallagher a déjà sa grosse prolongation de contrat en poche. Il est l’âme des Canadiens et fonctionne à un rythme supérieur à 50 points par saison depuis trois campagnes. Mais dans son cas, c’est le «last call» avant d’obtenir 6,5 millions $ par saison.

10. Tyler Bertuzzi (Red Wings – 3 500 000 $)

Dylan Larkin et Anthony Mantha sont ceux qui empochent le plus d’argent chez les Red Wings, mais point de vue production, Tyler Bertuzzi n’est pas si loin d’eux, à un salaire beaucoup moindre. Bertuzzi a un contrat d’un an en poche, accordé par un arbitre, alors peut-être que ce «rabais» disparaîtra la saison en 2021-2022.

11. Juuse Saros (Predators – 1 500 000 $)

Saros a un peu de difficulté à s’établir comme le numéro 1 incontesté avec les Predators, mais ça ne saurait tarder. Pekka Rinne n’est pas immortel.

12. John Klingberg (Stars – 4 250 000 $)

Le Suédois a peut-être été surpassé par son jeune coéquipier Miro Heiskanen, mais il reste une aubaine à la défense. Mais saison 2019-2020 de 32 points inquiète un tantinet...

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.com.