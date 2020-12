EN DIRECT | Bilan de fin de saison

L'Impact de Montréal procède à son bilan de saison, aujourd'hui, alors que le directeur sportif Olivier Renard, l'entraîneur Thierry Henry et plusieurs joueurs s'adressent aux médias.

Voyez le point de presse en direct en vidéo principale.

Le campagne 2020 de l'Impact s'est officiellement terminée mardi dernier, avec son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Quant à son parcours en MLS en 2020, l'Impact a vu le sien se terminer en match de barrage éliminatoire au début de novembre après avoir terminé au 10e rang du classement dans l'Est.

Renard a par ailleurs procédé à deux transactions depuis mardi, amenant à Montréal le jeune défenseur canadien Kamal Miller et le prometteur milieu offensif américain Djordje Mihailovic.

Voici quelques citations à retenir:

OLIVIER RENARD

«Ça se voit un peu, ce que j'avais déclaré il y a un an (...) il y a beaucoup de différence dans la moyenne d'âge dans l'équipe. Il y a encore de la place pour de nouveaux joueurs. Est-ce que ça va encore être des jeunes ou un peu plus vieux, ça va dépendre sur le profil.»

«L'expérience d'une carrière ne veut pas dire personnalité. Dans ce groupe, il manque de personnalité.»

«On a des places internationales à remplir et ça se voir dans les prochaines acquisitions.»

«La priorité est générale, c'est de s'amélioer. Je sais que le monde attend un grand buteur ou un joueur offensif, mais si on regarde l'Impact de cette année», le problème n'était pas particulièrement en attaque. Cela dit, il regarde ses options quand même.

«Le but, c'est qu'en général, l'osmose totale de l'équipe soit meilleure.»

«Ce n'est pas une question de budget, il va rester plus ou moins le même chaque année. C'est une question de comment on va le dépenser.»

«Le dernier match (contre Olimpia mardi dernier) était sans doute le plus difficile pour tout le monde. Personne ne veut y aller. Mais j'ai aimé l'esprit de combattant du groupe.»

Il a aimé la progression de Luis Binks, Zachary Brault-Guillard et Amar Sejdic.

Il estime ne pas avoir trop payé pour Djordje Mihailovic.

«Je n'ai pas eu de réponse à mon mail avec l'offre (...) très sincèrement, je ne pense pas que Bojan va revenir chez nous l'année prochaine.» Bojan savait déjà en fin de saison que son option ne serait pas levée.

«Je veux remercier Jackson (pour être allé disputer le match de mardi dernier), très honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher depuis mon arrivée ici.»

«Au niveau budget et espace, tout va dépendre de ces fameux joueurs TAM ou désignés. (...) En voulant renforcer l'équipe, est-ce qu'on veut prendre un bon joueur, ou plusieurs en les entrant dans le système TAM?»

«Je sais que parfois un joueur peut faire la différence, mais il faut voir l'ensemble du club. (...) Normalement, on est partis pour faire 3-4 joueurs dans les prochaines semaines, mais y aura-t-il un gros joueur là-dedans, je ne peux vous le dire à l'heure actuelle.»

THIERRY HENRY

«Si on retourne sur l'année qui est bientôt finie, ça a été vraiment long (...) on peut garder la tête haute.»

«À l'arrivée, on a vu une équipe qui allait se battre, une idée de jeu qu'il faut encore peaufiner. On essaie de recruter des joueurs qui vont dans le registre de ce qu'on essaie de faire

«Je l'ai dit souvent et je le répète: une équipe qui est courageuse, pas seulement quand on court après la balle, mais quand on l'a

«Je pense que Sam (Piette) a grandi cette année, il parle un peu plus à l'entraînement, il a pas peur d'affronter les joueurs et de dire ce qu'il a à dire.»