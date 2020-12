Romell Quioto nommé joueur par excellence de 2020

L’Impact de Montréal a annoncé, vendredi, que l’attaquant Romell Quioto était le récipiendaire du Trophée Giuseppe-Saputo en 2020.

Cette distinction est remise au joueur le plus utile à son équipe.

Le Hondurien succède donc à Orji Okwonkwo, qui avait reçu cet honneur en 2019.

Lors de la dernière campagne de l’Impact, Quioto a été le meilleur buteur et passeur du onze montréalais, lui qui a inscrit huit réussites et fourni six passes décisives en 19 parties. L’athlète de 29 ans a aussi trouvé le fond du filet lors de l’unique match éliminatoire qu’a disputé son club.

Quioto est un membre du Bleu-Blanc-Noir depuis le 20 novembre 2019. Il avait été obtenu du Dynamo de Houston en retour du défenseur Victor Cabrera et d’un montant d’allocation général de 100 000 $.

La formation de la Belle Province a également nommé le défenseur Luis Binks à titre de joueur défensif de l’année. L’Anglais a joué 21 parties cette saison, dont 20 comme titulaire.

«Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans les choix de ces deux joueurs pour les honneurs individuels du club en 2020, a affirmé le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, dans un communiqué de son organisation. Je tiens à féliciter ces deux joueurs qui ont apporté beaucoup au groupe et qui ont réalisé de belles choses durant toute la saison. J'espère qu'ils pourront continuer à faire aussi bien et même mieux dans le futur pour aider cette équipe à performer et atteindre ses objectifs.»