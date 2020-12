«Ça a passé de noir à blanc» - Julien Gauthier

Julien Gauthier s'entraîne à New York depuis un bout de temps déjà.

En raison des restrictions sanitaires imposées à Montréal, le Québécois a mis le cap pour la grosse pomme plus tôt que prévu et a trouvé une patinoire et un gymnase pour poursuivre sa préparation.

Gauthier est très emballé par l’avenir prometteur des Rangers, qui regorgent d’excellents jeunes joueurs. Il risque de passer beaucoup de temps avec le plus prometteur d’entre eux, Alexis Lafrenière.

«On s’est entraînés ensemble, on a patiné, a mentionné Gauthier en entrevue à l’émission Dave Morissette en direct, mercredi soir. C’est tout un joueur de hockey, mais c’est aussi un très bon gars. J’ai déjà du plaisir avec.

«On va probablement vivre très proches cette année. Évidemment, on ne pourra pas sortir, mais s’est déjà dits qu’on va pouvoir se tenir ensemble, faire une couple d’activités.»

L’ancien des Foreurs de Val d’Or voit la transaction qui l’a fait passer des Hurricanes de la Caroline aux Rangers comme une bénédiction, la plus belle chose qui aurait pu lui arriver.

«Ça a passé de noir à blanc, a-t-il confié. C’était deux tons complètement différents. Ça allait bien dans la Ligue américaine, mais je voulais un changement. Le fait d’arriver dans une jeune équipe qui me donne ma chance et veut me voir évoluer [dans la LNH], c’est une marque de confiance qui fait du bien.

«Et on ne se le cachera pas, on a vraiment un bel avenir avec les Rangers. On a un bon groupe qui va continuer d’avancer. On va avoir une équipe gagnante très bientôt.»

