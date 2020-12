Le Projet baseball Montréal ne chôme pas

Le dévoilement d’un projet immobilier au bassin Peel dépourvu d’un potentiel stade de baseball majeur a fait jaser, hier, mais selon le chroniqueur et analyste de baseball Rodger Brulotte, cela ne signifie aucunement que le projet de ramener une équipe à Montréal est tombé à l’eau.

Parce que parallèlement à tout ça, le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, reste définitivement intéressé à organiser une garde partagée entre Montréal et la ville floridienne.

«Avant que les négociations entre Tampa et le groupe de Montréal n’arrivent à une entente, c'est très difficile d'inclure le stade de baseball dans un projet immobilier», a observé Rodger, mercredi, à «JiC».

Mais selon lui, il existe certainement un «plan B» du côté du promoteur qui inclut un stade de balle tout neuf.

D’ailleurs, les antennes de notre spécialiste captent que les discussions se poursuivent entre le groupe montréalais mené par l’homme d’affaires Stephen Bronfman et l’organisation des Rays.

«Les négociations n'ont jamais été aussi avancées et aussi intenses», a-t-il assuré.

Et qui plus est, «à Tampa il n'y a pas de discussion pour un nouveau stade alors qu'à Montréal, elles se poursuivent, et de façon intense», a assuré Rodger.

Voyez son intervention complète en vidéo principale.