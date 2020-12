La LNH de 2020-2021

Rien n’est coulé dans le béton, mais tout laisse croire qu’une division canadienne à sept équipes verra le jour pour la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey tandis que la composition des trois sections américaines, incluant chacune huit formations, se dessine.

Selon des informations rapportées par le journaliste Pierre LeBrun, du média sportif The Athletic, une section américaine rassemblerait les deux formations new-yorkaises, soit les Rangers et les Islanders, de même que les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington.

Les courtes distances de voyagement seraient notamment intéressantes pour ces équipes, comme pour la plupart des clubs américains.

Dans l’Ouest des États-Unis, les Ducks, les Kings et les Sharks formeraient une section avec les Coyotes de l’Arizona, l’Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas, les Blues de St. Louis et les Golden Knight de Vegas.

La dernière division américaine serait composée des clubs de la Caroline, de Columbus, Detroit, Chicago, Floride, Minnesota, Nashville et Tampa Bay.