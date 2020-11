Makhmudov en finale d’un gala à la mi-décembre

Le grand patron d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a confirmé samedi qu’un gala mettant en vedette le populaire poids lourd russe Arslanbek Makhmudov aura lieu le 18 ou le 19 décembre prochain.

«Je sais que nos fans portent beaucoup d'attention à Arslanbek Makhmudov: il va faire la finale d'un gala le 18, ou le 19. Tout est à finaliser bientôt», a-t-il déclaré à PunchingGrace.com, en marge du gala mettant en vedette Junior Ulysse et Mathieu Germain, à Rimouski.

Aucun adversaire n’a été nommé pour Makhmudov (11-0-0, 11 K.-O.), dont le dernier combat remonte à octobre, alors qu’il avait liquidé le Canadien Dillon Carman en quelques secondes à Shawinigan. L'emplacement de ce potentiel gala n'a pas été révélé non plus.

Kean doit récupérer

Estephan a aussi donné des nouvelles du poids lourd Simon Kean. Le Trifluvien aurait dû être du gala de samedi soir à Rimouski, mais une blessure à une main subie à l’entraînement a contrecarré ses plans.

«Ça fait partie de la "game", les blessures dans la boxe, il faut tout simplement qu'il se rétablisse», a résumé le promoteur.

Eye of the Tiger entend «le remettre sur les rails et le ramener en 2021 pour un grand combat».

Enfin, il appert qu’un combat mettant aux prises les Québécois Steven Butler et Francis Lafrenière aura bel et bien lieu.

«On va confirmer le tout bientôt, a souligné Estephan. On a un combat dans les mains qu'on voulait depuis 2-3 ans (...) ça va être tout un gala.»

Le duel pourrait avoir lieu à la fin janvier, a indiqué le promoteur.