Le combat de Simon Kean tombe à l’eau

Le poids lourd Simon Kean a dû renoncer à l’idée d’affronter le Canadien Stan Surmacz le 21 novembre à Rimouski, car il a subi une blessure à la main gauche durant un entraînement tenu samedi.

Selon «Le Journal de Montréal», le Québécois est aux prises avec une fracture. Kean (19-1-0, 18 K.-O.) devait se battre contre Surmacz (12-1-0, 7 K.-O.) pour le titre NABA de sa catégorie.

«Nous sommes déçus de devoir retirer ce combat prometteur où les deux boxeurs connaissaient un bon camp d’entraînement pour ce duel de championnat. Simon Kean a subi ce qu’on appelle la blessure du boxeur lors d’un entraînement intensif, samedi dernier. Il sera cependant de retour dans l’arène au courant de la prochaine année», a déclaré dans un communiqué le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

Le gala prévu dans une dizaine de jours mettra en vedette Junior Ulysse (18-2-0, 9 K.-O.) et Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.) qui croiseront le fer pour les titres NABF et WBC francophone des super-légers. Dans la même catégorie, Steve Claggett (28-5-2, 18 K.-O.) affrontera David Théroux (16-3-0, 11 K.-O.).

De plus, Raphael Courchesne (8-0-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0-0, 5 K.-O.) joueront leur fiche parfaite dans un duel de six rounds.