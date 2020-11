«Ce sera un combat excitant»

Les Québécois Junior Ulysse (18-2-0, 9 K.-O.) et Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.) s’affronteront, samedi soir, à Rimouski dans le cadre d’un gala organisé par Eye of the Tiger Management.

Le gala sera d’ailleurs présenté au Canal Indigo.

«Ça va être un combat excitant et surtout intriguant, car on ne sait pas trop ce qui ce qui peut arriver. Les rounds risquent d’être serrés, a souligné l'analyste-boxe Bernard Barré lors de l'émission Salut Bonjour weekend, sur les ondes de TVA.

«[...] Les gens sont très divisés dans les amateurs de boxe (à savoir qui l’emportera), même si Ulysse doit être celui qui est favori dans ce combat. Germain a réussi dans la dernière semaine à aller chercher des amateurs qui croient énormément en lui.»

Ulysse (139,6 lb) et Germain (140 lb) ont tous deux respecté la limite de poids lors de la pesée, vendredi, et se disputeront les titres WBC Francophone et NABF des super-légers.

Il s’agira de l’un des deux combats du carré d’as, en plus de celui qui opposera Steve Claggett (28-6-2, 18 K.-O.) à David Théroux (16-3-0, 11 K.-O.).

«Théroux voudra causer une surprise, car Claggett doit être considérer comme le favori. C’est un boxeur qui est intense et qui ne ralentit pas. Si Théroux a quelque chose à faire dans ce combat, il va falloir que ça se passe rapidement. Il est fort physiquement et peut faire mal.

Deux autres combats auront lieu, impliquant, notamment Raphaël Courchesne et Adam Dycska.

À voir dans la vidéo ci-dessus.