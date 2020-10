La malchance d'Alexander Ovechkin

Publié aujourd'hui à 09h37

Mis à jouraujourd'hui à 09h37

Au cours des prochaines années, Alexander Ovechkin sera un point de mire pour une raison bien simple. Sera-t-il en mesure de battre le record de Wayne Gretzky pour le plus de buts (894) dans l’histoire de la LNH?

Ovechkin en a 706. Il lui en manque donc 188 pour égaler Gretzky.

Le célèbre no 8 des Capitals de Washington est âgé de 35 ans et il en sera à une 16e saison. Ce sera une lourde commande. Le Russe doit maintenir une cadence très élevée et il doit aussi éviter les blessures. Bref, il a très peu de marge de manœuvre.

Cependant, il est important de préciser qu’il pourrait déjà être beaucoup plus près de ce prestigieux record. Pourquoi? Parce qu’il a été malchanceux.

C’est vrai. Je vous explique.

Ovechkin avait été le premier choix de la LNH en 2004. Sa première année dans la LNH aurait dû être la saison 2004-05 qui a toutefois été annulée en raison d’un lock-out. Il a été privé de 82 matchs.

De plus, non seulement Ovechkin n’a pu disputer sa première saison dans la LNH en raison du lock-out, mais s’il était né deux jours plus tôt, il aurait pu être sélectionné lors du repêchage de 2003. C’est donc dire qu’il aurait fait son entrée dans la LNH en 2003-04. Ovechkin a ainsi été privé de 82 matchs.

Par la suite, la saison 2012-13 a été écourtée à 48 parties en raison d’un autre conflit de travail. Ovechkin a été privé de 34 matchs.

Et finalement, la dernière saison a été interrompue à cause de la COVID-19. Ovechkin a été privé de 13 matchs.

C’est donc dire qu’Ovechkin a été privé d’un grand total de 211 parties dans la LNH. Et ce chiffre pourrait augmenter si la prochaine saison devait être réduite ou annulée en raison de la pandémie.

Bref, imaginez si Ovechkin avait déjà 211 matchs de plus à son actif. Avec sa moyenne en carrière de 0,61 but par partie, il est facile de projeter, puisqu’il n’a jamais ralenti, qu’il dépasserait les 800 buts. Personnellement, j’arrive à 835 buts lorsque je fais la bonne vieille règle de 3 en mathématiques...

C’est donc dire qu’Ovechkin ne serait pas à 188 buts du record de Gretzky, mais plutôt à 59. Toute une différence. Non?

Le record de Gretzky serait ainsi à la portée d’Ovechkin dans un avenir très très rapproché.