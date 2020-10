Le retour de Kyle Larson confirmé

Suspendu pour avoir émis des commentaires racistes, le pilote automobile Kyle Larson a signé mercredi un contrat de plusieurs saisons avec l’écurie Hendrick Motorsports de NASCAR.

Le conducteur de 28 ans avait été sanctionné par les dirigeants de la série le 13 avril après qu’il eut lancé une insulte raciste durant une épreuve d’eSports. Son équipe à l’époque, Chip Ganassi Racing, l’avait congédié le lendemain. Cependant, NASCAR a annoncé le 19 octobre la fin de la pénalité, puisque le principal intéressé a suivi des ateliers de sensibilisation. Il pourra ainsi reprendre le volant dès le 1er janvier 2021.

«Hendrick Motorsports est une organisation de champions ayant placé la barre haute en termes de performance et de la manière pour les pilotes de représenter leur équipe ainsi que ses partenaires, a déclaré Larson sur le site officiel de NASCAR. Mon objectif est de gagner des courses, d’être un excellent coéquipier, de continuer à faire des efforts pour progresser et à m’en tenir à de hauts standards de qualité, personnellement et professionnellement.»

«Profiter le plus possible de cette plateforme et de l’opportunité se présentant à moi est mon but. Je sais ce qui est attendu de moi et ce que je dois prévoir, sur la piste et à l’extérieur», a-t-il ajouté.

Larson sera au volant de la voiture numéro 5 Chevrolet Camaro ZL1 1LE. Depuis ses débuts en 2014, il a remporté six épreuves.