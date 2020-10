La tenue vestimentaire de Cam Newton fait jaser

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton a reçu des critiques pour sa mauvaise performance livrée dimanche.

Voilà qu’il doit également justifier également ses choix vestimentaires.

Le principal intéressé a tenu de son côté à préciser qu’il n’allait pas changer de cap, n’en déplaise à son détracteur.

«Vous savez ce qui est le plus bizarre? C’est que je suis d’accord avec lui. Vu qu’il est un ancien joueur, il a le droit de dire cela. [...] Cependant, c’est une autre façon de voir et c’est correct de l’exprimer. Maintenant, vous savez que je suis perçu de manière différente par tellement de gens différents et c’est aussi correct. Oui, il a raison, mais je ne changerai pas ma façon de me vêtir, désolé», a répondu Newton à la chaîne radiophonique WEEI.

«Je ne connais pas personnellement Jeff, mais je dirais ceci : je fais certaines choses à cause de la culture dont je suis issu, a-t-il ajouté. Je ne sais pas d’où vient Jeff et je ne veux pas m’étendre sur le sujet, mais disons simplement qu’il a raison.»

Se cacher «dans un panier de sous-vêtements»

Garcia avait dit en ses propres mots que Newton ne présentait pas des statistiques lui permettant de s’afficher pour susciter l’attention.

«Vous vous présentez au match avec à votre actif deux passes de touché et quatre interceptions. Puis, vous lancez trois autres interceptions? Vous êtes remplacé en seconde demie, rien ne va de votre côté. Pourquoi êtes-vous habillé de façon à attirer davantage les regards vers vous?, avait-il émis. À sa place, j’essaierais de demander aux responsables de l’équipement de me cacher dans un panier de sous-vêtements à laver et de le sortir par la porte arrière. Je me présenterais éventuellement sur le terrain pour faire le mieux possible.»

Face aux Niners, Newton a vu son entraîneur-chef Bill Belichick le retirer au profit de Jarret Stidham.