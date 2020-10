Une lettre «embarrassante» des Blackhawks

Pour l’ancien dur à cuire de la Ligue nationale de hockey (LNH) John Scott, la lettre ouverte de la direction des Blackhawks de Chicago annonçant le processus de reconstruction à ses partisans était «embarrassante».

Celui qui a disputé son dernier match en carrière dans l’uniforme du Canadien de Montréal s’est montré très dur envers l’organisation de l’Illinois, qui a choisi de s’adresser au grand public après que le capitaine Jonathan Toews eut critiqué les récentes décisions du directeur général Stan Bowman. Scott croit que les Blackhawks se lancent sur un terrain glissant en s’expliquant publiquement.

L’équipe a notamment laissé filer le vétéran québécois Corey Crawford sur le marché des joueurs autonomes avant d’échanger Brandon Saad à l’Avalanche du Colorado. Bowman a ensuite rencontré Toews, Patrick Kane, Duncan Keith et Brent Seabrook pour leur expliquer son plan.

«Je serais contrarié si j'étais Toews ou Kane, je serais gêné si j'étais l'organisation, et si j'étais un partisan, je me dirais: "super, je me suis plaint et ils m'ont répondu. Donc, je vais me plaindre un peu plus et ils feraient mieux de me répondre à nouveau, sinon je vais être très contrarié"», a dit Scott lors du dernier épisode de sa baladodiffusion «Dropping the Gloves».

«Vous ne devriez pas avoir à expliquer vos décisions aux trolls de Twitter simplement parce que vous avez fait quelques transactions, a-t-il poursuivi. Ç’a juste l'air faible. Ç’a l'air mou. Je n'aime pas ça.»

Ayant remporté la coupe Stanley avec le noyau actuel en 2010, 2013 et 2015, les Blackhawks n’ont pas gagné une seule série depuis leur dernière conquête. Ils ont par ailleurs raté les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons.

Scott a quant à lui porté les couleurs des Hawks pendant une saison et demie entre 2010 et 2012. En 286 parties en carrière dans la LNH, il a totalisé cinq buts, 11 points et 544 minutes de pénalité.