Grosse commande pour l'Impact

L’Impact amorce mercredi soir une autre séquence difficile de quatre rencontres en onze jours, et celle-ci commence par une visite à Columbus pour y affronter le Crew, la meilleure équipe de la Major League Soccer.

La formation dirigée par Caleb Porter se trouve au premier rang de l’Association Est et du classement général avec 31 points, autant que le Toronto FC. Le Crew présente toutefois un meilleur différentiel entre les buts marqués et les buts accordés.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Car les hommes en jaune ont la meilleure défensive de la MLS, avec seulement 10 buts accordés en 15 rencontres.

Le Crew sera privé de l’un de ses meilleurs joueurs, Lucas Zelarayan, absent en raison d’une blessure. L’Argentin a amassé cinq buts et quatre aides en 11 parties cette saison.

Sans Quioto

Mais voilà, l’Impact sera lui aussi privé de son meilleur attaquant puisque Romell

Quioto (cuisse) ne sera pas en uniforme. Thierry Henry a laissé entendre qu’il y a des petites chances pour que Saphir Taïder (cuisse) soit disponible.

Est-ce que Mason Toye, acquis la semaine dernière, pourrait jouer?

«Mason, ça fait un petit moment qu’il n’avait rien fait, on verra demain [mercredi] qui va commencer», a indiqué Henry, toujours aussi cryptique.

Mais il y a une bonne nouvelle puisque Ballou Tabla sera sur le banc.

«On sait ce qu’il peut amener, alors on espère qu’il revienne à un certain niveau physique, a expliqué Henry. Il peut créer des déséquilibres et est capable de battre son homme à un contre un.»

S’ajuster

Il s’agira du dernier match de Lassi Lappalainen et de Jukka Raitala avec l’équipe pour un moment. Les deux hommes vont rejoindre la sélection finlandaise pour deux matchs de la Ligue des nations de l’UEFA les 11 et 14 octobre.

Ils devront ensuite passer par une quarantaine obligatoire avant de rejoindre leurs coéquipiers.

Et tout ça dans un contexte où l’équipe jouera quatre fois en 11 jours, comme on le soulignait plus tôt.

«Nous avons un horaire serré et nous allons perdre des joueurs qui s’en iront en sélection. On peut choisir de se plaindre ou de s’ajuster», a insisté Henry, qui martèle souvent l’importance de s’adapter aux circonstances.

Émergence

Pour combler l’absence de Lappalainen, peut-être que Ballou pourra donner un coup de main s’il retrouve son rythme rapidement. Pour ce qui est de Raitala, il faut espérer que Mustafa Kizza arrive rapidement puisque Jorge

Corrales, l’autre arrière gauche, est ennuyé par une blessure.

Au moins, si Zachary Brault-Guillard a besoin d’une pause au flanc droit, Thierry Henry aura l’option d’envoyer Clément

Bayiha dans la mêlée, lui qui a bien paru contre Chicago dimanche.

«Clément est très bien rentré et il s’entraîne de mieux en mieux, a soutenu l’entraîneur-chef. Jouer, ça se mérite. Il est beaucoup mieux et il travaille sur ses lacunes.»

«Il méritait de rentrer et j’espère qu’il continuera. Il commence à nous causer des problèmes, choses qu’il ne faisait pas avant. On commence à penser à lui.»

Meilleure équipe

Pour revenir au Crew, Thierry Henry ne pense que du bon de l’équipe de Caleb Porter.

«J’ai trouvé que c’était la meilleure équipe à Orlando, et de très loin. Ils ont fait un très bon recrutement. Si vous regardez le banc, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence dans la MLS.»

Henry estime que le Crew a tout pour faire peur aux autres équipes de la MLS.

«Ils ont des joueurs qui ont de la vitesse, du rythme, de la puissance et qui sont en mesure de bien passer le ballon.»

L'adversaire en 5 points

1. Très avare

Le Crew présente la meilleure défensive de la MLS avec seulement 10 buts accordés en 15 matchs. Eloy Room (7) et Andrew Tarbell (2) ont réalisé pas moins de neuf blanchissages cette saison.

2. Zardes sur une lancée

On savait que Gyasi Zardes avait le potentiel pour être une vedette de la MLS et il a véritablement éclos à Columbus. Cette saison, il a déjà neuf buts et quatre passes à son actif en 15 rencontres.

3. Absent de taille

Si Gyasi Zardes va si bien cette année, c’est sans doute beaucoup grâce à Lucas Zelarayan, celui qui l’alimente en priorité. Or, l’Argentin s’est blessé à une cuisse en fin de semaine dernière et va rater quelques semaines d’activités.

4. Parfait à domicile

Avec ou sans partisans, le Crew est intraitable au MAPFRE Stadium, où il présente une fiche parfaite de sept victoires en autant de rencontres. Mais ce n’est pas tout, le Crew n’a accordé qu’un seul but lorsqu’il est à domicile cette saison. Disons que c’est un gros défi pour les hommes de Thierry Henry.

5. Passage à vide?

Est-ce qu’on peut dire que le Crew vit un passage à vide parce qu’il n’a pas gagné à ses deux derniers matchs (0-1-1) ? Pas vraiment, puisqu’avant ça, l’équipe de Caleb Porter a été invaincue en six rencontres (4-0-2).