Canadiens: un choc pour Josh Anderson

Acquis par les Canadiens de Montréal mardi dans une transaction impliquant Max Domi, l’attaquant Josh Anderson a avoué que c’était un choc pour lui d’avoir été échangé en retour d’un très bon ami.

«C’est quelque chose dont tu ne t’attends pas d’être échangé contre un de tes meilleurs amis, a indiqué Anderson, qui a évolué avec Domi avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. C’était bizarre. Il m’a parlé en bien de Montréal et m’a dit à quel point il aimait la ville.»

À lire aussi: Max Domi critique le CH

Anderson, joueur autonome avec compensation, a mentionné qu’il espérait s’entendre à long terme avec le Canadien.

«Tu arrives dans une équipe qui veut de toi, a noté l’attaquant de 26 ans. Je suis très excité par l’opportunité. D’être dans un des six clubs originaux, c’est incroyable. Ils ont une bonne équipe et ils veulent gagner. Ils comptent sur l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey, avec [Carey] Price. J’espère bien m’intégrer et avoir du succès.»

En bonne santé

Blessé à une épaule, l’ancien des Blue Jackets de Columbus croit par ailleurs qu’il sera prêt à reprendre la compétition, la saison prochaine. En 2019-2020, l’athlète de 6 pi et 3 po et 222 lb a été limité à 26 parties.

«Ç’a été une année frustrante, a-t-il avoué. D’autant plus que c'était une saison importante pour lui en vue de son prochain contrat. J’estime avoir pris une bonne décision dans le but d’avoir une longue carrière.»

Anderson, qui a été opéré en mars, indique que son épaule est maintenant stable à 100 %.

Rappelons que le Canadien a obtenu Anderson en retour de Domi et d’un choix de troisième tour avant l’ouverture du repêchage 2020.