Blue Jays : Montoyo fier de ses joueurs

La saison des Blue Jays de Toronto est terminée. Malgré cette fin abrupte, le gérant Charlie Montoyo retire beaucoup de positif de sa deuxième campagne à la barre de l’équipe.

«On a connu une bonne saison et je suis fier de mes joueurs pour avoir été capable d’atteindre cette étape, a-t-il souligné. On a perdu contre une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ils ont une très bonne formation.»

«Nous n’avons marqué que trois points en deux matchs. Ce n’est pas suffisant pour venir à bout d’une équipe comme les Rays.»

Pour ce qui est du principal intéressé, il était déçu de la tournure des événements.

«On a bien joué lors du premier match et on a été dans le coup jusqu’à la fin, a affirmé Bichette. Ce fut plus difficile dans le deuxième. Pour ma part, je n’ai pas eu de coup sûr et ce n’est pas assez bon en séries.»

«J’ai commis deux erreurs dans le deuxième match et c’est très difficile à avaler.»

Même s’ils n’ont joué que deux rencontres en séries, les jeunes joueurs ont engrangé une expérience qui leur sera bénéfique pour les prochaines saisons.

«Ce fut enrichissant comme expérience, a poursuivi Montoyo. À cette période de l’année, tu joues seulement contre les meilleures formations. Je crois qu’on peut apprendre des leçons de ces deux défaites.»

Positif pour le futur

Montoyo a bien aimé l’attitude de sa troupe au cours de la saison 2020.

«Ce que j’ai surtout appris de leur part, c’est qu’ils croient qu’ils peuvent gagner et qu’ils peuvent s’améliorer», a-t-il mentionné.

Des propos secondés par Bichette.

«Cette année, on a prouvé qu’on pouvait être compétitifs, a ajouté le joueur d’avant-champ. On a réussi à surmonter plusieurs obstacles.»

«On a également compris que nous formions une équipe talentueuse. Il faut seulement améliorer quelques petites facettes pour passer au prochain niveau. Ce que j’ai aimé, c’est que nous avons démontré de la combativité du début à la fin.»