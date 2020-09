Trevor Bauer laissé à lui-même

Avec un lanceur partant aussi dominant que Trevor Bauer, les chances des Reds de battre les Braves semblaient légitimes. Or, Bauer a fait le travail, mais pas ses coéquipiers dans une défaite de 1 à 0 de Cincinnati en 13e manche, mercredi, à Atlanta.

En perdant avec Bauer au monticule, on voit mal comment les Reds vont renverser la vapeur dans cette courte série 2 de 3. En sept manches et deux tiers, l’artilleur n’a cédé que deux coups sûrs, aucun but sur balles en plus d’effectuer 12 retraits au bâton. Décidément, celui qui a montré une moyenne de points mérités de 1,73 en saison régulière n’a rien à se reprocher.

Du côté de l’attaque, les Reds ont frappé 11 coups sûrs, mais ont manqué d’opportunisme à plusieurs reprises, particulièrement lors des manches supplémentaires. Les Braves ont finalement inscrit le point tant attendu en fin de 13e quand Freddie Freeman a poussé un coéquipier au marbre à l’aide d’un simple.

Le scénario du match n’est pas complètement étranger à ce qui s’est passé cette saison chez les Reds quand Bauer était au monticule. Malgré des départs étincelants, le lanceur a montré un dossier de 5-4. Normalement, il aurait pu facilement engranger sept ou huit victoires et compter parmi les principaux candidats pour gagner le trophée Cy-Young dans la Nationale.

Bauer risque bel et bien d’échapper le Cy-Young et les Reds pourraient subir l’élimination, jeudi ou vendredi, face aux Braves.

Occasions ratées

Au monticule pour les locaux, le partant Max Fried a également bien fait, n’ayant permis que six coups sûrs en sept manches. Sept releveurs l’ont ensuite appuyé, dont Will Smith, parfait en une manche et un tiers.

Les Reds ont eu une belle chance de marquer en début de septième manche, mais avec des coureurs aux extrémités, ils ont tenté de jouer aux plus fins et après une courte souricière entre le premier et le deuxième coussin, c’est finalement Aristides Aquino, parti du troisième but, qui s’est fait épingler en tentant de filer au marbre. En 11e manche, les Reds avaient rempli les coussins après deux retraits quand Mike Moustakas s’est fait retirer sur des prises. Lors de la manche suivante, les deux premiers frappeurs des Reds ont réussi des simples, mais Cincinnati n’a pu en profiter. Encore en début de 13e, les «Rouges» avaient les buts remplis avec un seul retrait, puis pas moyen de marquer.

En plus de passer à côté de la victoire avec Bauer au monticule, les Reds ont notamment utilisé leur meilleur releveur Raisel Iglesias pendant une manche et un tiers. Celui-ci devrait toutefois être à nouveau disponible pour la suite de la série.

- Au Wrigley Field, à Chicago, les Marlins de Miami ont poursuivi leur étonnant parcours en disposant des Cubs par le pointage de 5 à 1 lors du premier match de cette autre série dans la Nationale. Le voltigeur Corey Dickerson a contribué à la victoire des siens avec un circuit de trois points, en septième manche. Le partant des Marlins Sandy Alcantara a pour sa part alloué seulement un point en six manches et deux tiers de travail.