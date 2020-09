Danault, au lieu de Domi?

Les Canadiens s’informeraient actuellement de la valeur de l’attaquant Phillip Danault sur le marché des transactions.

C’est du moins ce qu’a avancé le journaliste Elliotte Friedman, jeudi, lors d’une intervention à la station de radio américaine WGR 550.

«Ils ont deux jeunes centres qui vont être là pour longtemps, (Nick) Suzuki et (Jesperi) Kotkaniemi, a expliqué Friedman. Et ils ont Danault, qui sera joueur autonome après la prochaine saison. Et ils ont Domi qui a besoin d'un contrat maintenant.»

«Je pense qu'ils vont regarder quel est l'attrait sur le marché pour ces deux gars-là, quel intérêt il y a, a ajouté le journaliste. Danault a déclaré qu'il n'était pas heureux lorsqu'il est le troisième centre. Je pense que Montréal va regarder quel est l'intérêt du marché pour lui. Je pense qu'il existe une chance que ce soit Danault qui parte au lieu de Domi.»

Friedman estime que Danault exigera une importante hausse salariale lorsqu’il négociera son prochain contrat.

«Je pense qu'il veut, et c'est son droit, un gros montant, a-t-il souligné. Et je pense que Montréal s'inquiète de ne pas pouvoir le lui offrir.»

Bref, Marc Bergevin, un directeur général «sans peur» selon Friedman, tend l’oreille au sujet du Québécois de 27 ans. Ce qui ne garantit rien pour autant, a-t-il avisé.

«J'ai entendu son nom circuler, a-t-il réitéré. Je ne dis pas qu'ils vont l'échanger, mais ils vérifient son intérêt sur le marché. Ce qui est normal.»

Danault s’est établi, depuis trois saisons, comme l’un des bons centres polyvalents de la LNH. Le natif de Victoriaville a cumulé 47 points en 71 matchs lors de la dernière saison régulière.