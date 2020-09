«Il va sûrement exiger une transaction»

La relation entre Marc-André Fleury et la direction des Golden Knights de Vegas se serait corsée depuis l’acquisition de Robin Lehner, qui s’impose comme no 1 depuis le début des séries.

Selon plusieurs sources, le directeur général Kelly McCrimmon a même déjà commencé à discuter d’une prolongation avec le Suédois, pendant que Fleury se contente de jouer les seconds violons.

Puisque son avenir est incertain à Vegas, il y a fort à parier que le Sorelois pourrait être offert aux autres équipes d’ici le repêchage. Advenant le cas, un rival de l’Association de l’Ouest pourrait en profiter pour colmater une brèche.

«Fleury et Lehner ne seront probablement pas coéquipiers la saison prochaine, et l’un des deux pourrait aboutir au Colorado», a écrit le journaliste du Denver Post Mike Chambers dans sa chronique de mercredi.

«Si Lehner s’entend avec Vegas, Fleury va sûrement exiger une transaction. Même si (Lehner ne revient pas), il pourrait demander qu’ils l’échangent quand même.»

Gardien d’expérience recherché

L’Avalanche a été éliminée par les Stars de Dallas en sept matchs au deuxième tour et l’équipe a besoin d’un gardien no 1. Phllip Grubauer (18-12-4) et Pavel Francouz (21-7-4), qui ont tous deux des ententes valides en 2020-2021, se sont partagés la majorité des matchs du club en saison régulière.

En séries, le premier s’est blessé au duel initial face aux Stars et son auxiliaire (2-4-0) n’a pas été convaincant avant de tomber lui aussi sur la liste des éclopés.

C’est le troisième gardien des «Avs», Michael Hutchinson, qui a été envoyé devant le filet dans les trois derniers matchs.

«Faire l'acquisition d'un ou l'autre de ces gardiens ferait du sens pour l’Avalanche, qui vient de voir son parcours prendre fin avec son troisième gardien pour la deuxième fois en trois ans», a ajouté Chambers.

Fleury possède l’expérience des séries. Celui qui gagne 7 millions $ cette saison a remporté la coupe Stanley à trois reprises avec les Penguins de Pittsburgh. Le portier de 35 ans a subi la défaite au match no 1 de la finale de l’Ouest face aux Stars, même s’il n’a accordé qu’un but dans ce revers de 1-0.

Lehner, que les Knights ont acquis des Blackhawks de Chicago à la date limite des échanges, a obtenu le départ dans 13 rencontres jusqu’ici et il a signé quatre jeux blancs.