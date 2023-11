Boxe : un champion du monde se joint à Eye of the Tiger

L’entreprise Eye of the Tiger Management (EOTTM) a réalisé une belle prise en ajoutant à son écurie de boxeurs mardi Osleys Iglesias, champion mondial des 168 lb de l’International Boxing Organization (WBO).

Le Cubain a obtenu sa ceinture l’an dernier en disposant d’Andrii Velikovskyi par K.-O. au 10e round. Depuis ses débuts professionnels en 2019, il s’est hissé au 14e rang mondial de sa catégorie au classement du site Boxrec. Chez les amateurs, Iglesias a récolté 184 gains en 200 affrontements, ayant évolué dans la division des poids moyens.

«Avec seulement neuf combats, Iglesias est déjà champion du monde IBO et s’est farci le vétéran Isaac Chilemba. Bien qu'il soit encore très jeune, il a déjà battu, entre autres, l’actuel champion WBA David Morell. Il est gaucher, puissant et muni d’une excellente technique. Iglesias a tous les atouts pour atteindre les sommets de la division des poids super-moyens», a indiqué dans un communiqué le directeur du développement et du recrutement d'EOTTM, Marc Ramsay.

«C'était impensable de passer à côté d'un talent comme Iglesias, donc nous avons sauté sur l'opportunité. C'est un boxeur complet, qui s'est démarqué dans les rangs amateurs, et qui continue ses ravages chez les professionnels, puisqu’il est déjà champion de l’IBO à seulement 25 ans, a ajouté le président d'EOTTM, Camille Estephan. C’est également une décision stratégique puisqu'avec [Christian] Mbilli, [Erik] Bazinyan et maintenant Iglesias au sommet, ça nous permet de nous positionner solidement chez les 168 lb afin conquérir les titres actuellement détenus par Canelo Alvarez.»

Ce dernier a gagné ses trois plus récents duels, incluant celui du 30 septembre aux dépens de Jermell Charlo par décision unanime.