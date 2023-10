Légère baisse au classement pour Leylah Fernandez

La Québécoise Leylah Fernandez est passée de la 59e à la 60e place mondial, lundi, lors de la publication du nouveau classement de la WTA.

Ainsi, la joueuse de la Belle Province glisse d'un rang.

Le même sort a été réservé à l'Ontarienne Bianca Andresscu, qui est passée du 70e au 71e échelon.

La Polonaise Iga Swiatek, qui a remporté dimanche le tournoi de Pékin, se rapproche au classement de la N.1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Grâce à ce sixième titre dans la catégorie des WTA 1000, Swiatek ne compte plus que 590 points de retard sur Sabalenka, qui lui a ravi la place de N.1 il y a un mois.

Il n'y a pas de changements au sein du Top 10.

Au-delà, la Russe Daria Kasatkina, 12e, et la Lettone Jelena Ostapenko, 13e, progressent respectivement de une et quatre places. Battue en finale à Pékin, la Russe Liudmila Samsonova, 16e, gagne elle six places.

A l'inverse, la Tchèque Barbora Krejcikova, désormais 18e, a perdu six places.

La prodige russe de 16 ans, Mirra Andreeva, obtient pour sa part le meilleur classement de sa jeune carrière, au 50e rang mondial, en hausse de dix places.

Classement WTA