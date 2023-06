David Desharnais repêché dans la LNAH

L’Assurancia de Thetford de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a repêché l’ancien porte-couleurs des Canadiens de Montréal David Desharnais samedi.

Thetford Mines a jeté son dévolu sur Desharnais en neuvième ronde, avec le 58e choix au total.

Cependant, le natif de Laurier-Station avait annoncé qu’il allait prendre sa retraite du hockey professionnel. Il a passé les quatre dernières saisons de sa carrière avec le Fribourg-Gottéron, dans la Ligue nationale suisse, qui est le championnat de première division dans ce pays européen. Avant de rejoindre ce club suisse, il a passé une saison dans la KHL avec l’Avangard d’Omsk, dirigé, à l’époque, par Bob Hartley.

Desharnais a joué pendant neuf saisons dans le circuit Bettman. Il a également porté les couleurs des Oilers d’Edmonton et des Rangers de New York. Jamais repêché, l’athlète de 36 ans a disputé 524 parties dans la grande ligue, récoltant au passage 282 points, soit 87 buts et 195 passes.