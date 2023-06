Un recruteur russe des Capitals écorche Matvei Michkov

Recruteur pour les Capitals de Washington en Russie, Andrei Nikolishin a condamné le comportement et l’attitude de Matvei Michkov dans une vidéo partagée sur YouTube.

Ses propos ont été repris par le média russe Gazeta.

«En raison de son caractère et de son attitude envers ses coéquipiers, le personnel d’entraîneurs, la direction et les partisans, il est tombé très bas dans l’estime des recruteurs et des dirigeants», a déclaré Nikolishin, un ancien attaquant qui a disputé 628 matchs avec les Whalers de Hartford, les Capitals, les Blackhawks de Chicago et l’Avalanche du Colorado dans la Ligue nationale de hockey.

Nikolishin a travaillé pendant six ans à titre de recruteur pour les Blackhawks de Chicago avant de rejoindre l’organisation des Capitals en 2022.

«Je peux vous montrer nos correspondances datant du moment où je voulais le rencontrer et lui poser quelques questions. Je n’ai jamais été témoin d’un aussi grand manque de respect», a poursuivi Nikolishin au sujet du prometteur attaquant russe.

Comme l’a confirmé son agent Sergei Fedorov, Michkov se présentera au repêchage de la LNH à Nashville le 28 juin.

Considéré comme le joueur le plus talentueux du repêchage après Connor Bedard, Michkov risque de glisser au repêchage en raison de la situation politique compliquée en Russie et de son contrat le liant pour encore trois ans au SKA de Saint-Pétersbourg.