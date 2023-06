Les Flames avaient lancé une enquête sur Sutter

Les Flames de Calgary ont lancé une enquête interne la saison dernière pour faire la lumière sur un incident avec leur ex-entraîneur-chef Darryl Sutter derrière le banc des joueurs.

C’est ce que l’on apprend notamment dans un long reportage publié par The Athletic qui explore comment le lien entre Sutter et ses joueurs s’est brisé.

Au mois de novembre, les Flames ont été informés d’un incident durant lequel Sutter aurait bousculé (plus précisément, «contact physique» sont les mots utilisés») un de ses joueurs pendant un match. Pour aller au fond de cette histoire, les Flames ont alors sollicité des entrevues avec plusieurs joueurs et membres de l’équipe.

Toujours selon The Athletic, le joueur en question aurait dit à ses coéquipiers qu’il n’a pas trouvé inappropriée l’altercation entre Sutter et lui. L’affaire n’est pas allée plus loin. Rejoint par The Athletic, Sutter a nié les allégations par texto.

Toutefois, l’enquête ne portait pas seulement sur l’incident, mais aussi les agissements de Sutter en général. On ne sait pas exactement ce qui en a découlé, mais lorsque le vice-président aux opérations hockey Don Maloney a rencontré les joueurs au terme de la saison, ceux-ci lui ont clairement signifié qu’un fossé s’était creusé entre Sutter et le vestiaire; les dégâts étaient irréparables.

La décision de Brad Treliving de ne pas accepter une prolongation de contrat à titre de directeur général serait d’ailleurs en partie liée au comportement de Sutter.

Les Flames ont remplacé Sutter par Ryan Huska, qui est vu comme un meilleur communicateur et un entraîneur-chef qui saura tirer le meilleur des jeunes joueurs de l’organisation. Ils espèrent aussi que ce changement relancera notamment Jonathan Huberdeau, qui a été limité à 55 points en 2022-2023 lors de sa première année à Calgary après avoir amassé 115 points avec les Panthers de la Floride la saison précédente.

