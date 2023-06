Six gardiens, une coupe Stanley

Publié aujourd'hui à 10h41

Mis à jouraujourd'hui à 10h41

La situation des gardiens de but chez les Golden Knights de Vegas est assez unique. Ce fut toute une épopée. Laissez-moi vous raconter l’histoire.

Avant même le début de la saison (août), l’équipe du Nevada avait appris que le gardien no. 1 de l’équipe, Robin Lehner, était pour rater toute la saison en raison d’une opération à une hanche.

Ce n’est pas tout puisque les Golden Knights savaient que l’autre gardien de l’équipe, Laurent Brossoit, était pour s’absenter plusieurs mois en raison d’une opération pour soigner diverses blessures.

C’est ainsi que les Golden Knights ont dû bouger et ils ont acquis Adin Hill, des Sharks de San Jose, en retour d’un choix de 4e tour. Hill était très haut sur la liste de Vegas puisque l’entraîneur des gardiens, Sean Burke, le connaissait très bien. Burke avait connu Hill alors que les deux étaient dans l’organisation des Coyotes de l’Arizona. De plus, le fils de Burke (Brendan) avait joué avec Hill dans la Ligue de hockey de l’Ouest.

Les Golden Knights ont donc amorcé la saison avec le duo formé de Adin Hill et Logan Thompson. Ce fut ainsi jusqu’au mois de février.

Et c’est là que le roman-savon s’est amorcé.

Thompson s’est blessé et Brossoit est revenu au jeu. Brossoit a dû à nouveau s’absenter et les Golden Knights sont allés chercher Jonathan Quick comme police d’assurance. Ensuite, ce fut au tour de Hill de se blesser et Jiri Patera s’est amené brièvement.

Vous me suivez? Je continue.

Thompson est revenu, mais il s’est aussitôt blessé. À ce moment, Brossoit a effectué un retour. Lui et Quick ont formé un duo jusqu’au début des séries. Hill est revenu, mais il était le second de Brossoit jusqu’à ce que ce dernier se blesse contre les Oilers. Depuis ce temps, Hill a pris le relais.

Les duos de gardiens chez les Golden Knights (saison 2022-23)

Adin Hill – Logan Thompson (octobre à février)

Adin Hill – Laurent Brossoit (février)

Adin Hill – Jonathan Quick (février-mars)

Jiri Patera – Jonathan Quick (mars)

Logan Thompson – Jonathan Quick (mars)

Laurent Brossoit – Jonathan Quick (mars-avril)

Laurent Brossoit – Adin Hill (avril)

Adin Hill – Jonathan Quick (mai-juin)

Essoufflant, n’est-ce pas?

Chez les Golden Knights, on m’a dit que si Hill avait été en santé au début des séries, c’est lui qui aurait été le gardien dès le départ dans la série contre les Jets de Winnipeg. Hill avait la confiance de l’organisation, mais puisque Brossoit a été excellent, il était difficile de l’enlever. Quand Brossoit s’est blessé contre les Oilers, la porte était grande ouverte pour Hill. Pour sa part, Quick, je vous le rappelle, était toujours une police d’assurance pour Vegas.

Malgré six gardiens, malgré cette adversité, malgré ce casse-tête, les Golden Knights pourraient gagner la coupe Stanley. Quand même unique et incroyable comme récit!

Je vous laisse avec le nombre de matchs disputés par les gardiens des Golden Knights cette année en saison régulière.