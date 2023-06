La vente des Sénateurs est réglée

Les Sénateurs en sont venus à une entente de principe avec celui qui devrait devenir leur prochain propriétaire et il s'agit de Michael Andlauer, qui est actuellement actionnaire minoritaire du Canadien de Montréal.

C’est ce qu’a annoncé l’organisation ottavienne mardi, quelques heures après que la nouvelle eut été rapportée par le quotidien «Ottawa Sun».

La concession canadienne devrait être vendue au groupe d'Andlauer pour 950 millions $US. M. Andlauer devra quant à lui vendre ses parts du Canadien, qu'il détient depuis 2009 et qui sont estimées à 10 %.

Selon des sources du «Ottawa Sun», le dossier de la vente se retrouvera maintenant entre les mains du commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, ainsi que des membres du bureau des gouverneurs, qui devront approuver l'entente.

«Ma famille et moi sommes très heureux de faire partie des Sénateurs d'Ottawa. Je crois que la base de partisans des Sénateurs est l'une des plus passionnées de la ligue et je suis ravie de faire passer le succès de la concession sur et à l’extérieur de la glace au prochain niveau», a déclaré M. Andlauer dans un communiqué.

Les Sénateurs étaient en quête d'un nouveau propriétaire depuis novembre dernier. L'organisation est actuellement détenue par Olivia et Anna Melnyk, les héritières de l'ancien proprio, Eugene Melnyk, décédé en mars 2022, qui conserveront 10 % des parts.

Michael Andlauer est le nouveau propriétaire des @Senators et il va éventuellement vendre ses actions dans les @CanadiensMTL. La vente des @Senators doit d’abord être approuvée par les gouverneurs de la LNH et la finalisation de la vente peut être très longue. — Renaud Lavoie (@renlavoietva) June 13, 2023

Une incidence sur l'avenir de Patrick Roy?

Cette vente au groupe d'Andlauer pourrait-elle avoir une incidence sur la suite de la carrière de Patrick Roy, qui a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur-chef et de directeur général des Remparts?

L’informateur du réseau TSN Darren Dreger mentionnait durant le tournoi de la Coupe Memorial que l’un des groupes désirant acheter les Sénateurs aimerait que Roy devienne l’entraîneur-chef de la formation.

Sur le comité de sélection

L’identité du groupe en question n’a pas été précisée, mais plusieurs estiment qu’il s’agit de celui de M. Andlauer. Ce dernier faisait partie du comité chargé de nommer un remplaçant à Marc Bergevin comme directeur général du Tricolore, en janvier 2022, en compagnie de Geoff Molson, Jeff Gorton et Bob Gainey.

Le comité avait rencontré une dizaine de candidats, dont Patrick Roy, et avait finalement opté pour la candidature de Kent Hughes.

D.J. Smith est toutefois encore, à ce jour, l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa.

- Avec la collaboration de Kevin Dubé et de l’Agence QMI