«Tout est beau... tout est beau!» - Duclair

LAS VEGAS | Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie. Les Panthers continueront de s’accrocher à la moindre parcelle d’espoir, s’inspirant de leur remontée au premier tour contre les Bruins de Boston où ils perdaient aussi 3 à 1.

«Au premier tour, on a connu cette expérience contre les Bruins, a rappelé l’ailier Anthony Duclair. Ça nous donne la confiance qu’on peut encore y parvenir. On garde la même mentalité.»

«On ne joue pas la série, mais le prochain match, a-t-il poursuivi. Il faut gagner notre prochain match sur la route. Honnêtement, on a l’équipe pour revenir, on a la confiance aussi. On aura besoin de jouer librement et garder le plaisir.»

Tkachuk absent à l’entraînement

Pour gagner trois matchs contre les Bruins, ce qu’on croyait impossible, les Panthers avaient profité de la magie de Sergeï Bobrovsky, mais aussi de Matthew Tkachuk. Le numéro 19 avait marqué le but vainqueur en prolongation lors du cinquième match, obtenu deux buts et une passe lors du sixième match et une passe sur le but gagnant de Carter Verhaeghe en prolongation lors du septième match.

Tkachuk pourrait ne pas recréer cette magie. L’ancien des Flames de Calgary cache visiblement une blessure à l’épaule droite. Il n’a pas sauté sur la glace du T-Mobile pour l’entraînement. Et il n’était pas l’unique absent.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les défenseurs Brandon Montour et Radko Gudas ainsi que l’ailier Nick Cousins ont aussi profité d’un congé. Idem pour Eetu Luostarinen, sur la touche depuis le premier match de la finale.

Questionné à savoir comment il pouvait jongler avec autant de joueurs à l’infirmerie à la veille d’une rencontre aussi importante, Paul Maurice a offert une longue réponse.

«Ç’a commencé il y a des mois et des mois, a-t-il rappelé. Nous avons déjà dû composer avec la perte de joueurs importants pendant la saison, Barkov et Lundell, puis Barkov et Bennett, puis vous perdez Barkov dès la troisième minute d’un match contre les Hurricanes de la Caroline en séries.»

«Vous trouver des façons d’avoir du succès, a-t-il continué. Vous croyez en vos moyens. Si c’était la première fois qu’un de nos meilleurs joueurs n’était pas de la formation, ce serait une grosse affaire. Mais en date d’aujourd’hui, nous n’avons pas à nous préoccuper de ça.»

Avec cette dernière ligne, Maurice laissait sous-entendre que Tkachuk serait à son poste. S’il restait vague au sujet de sa santé, l’expérimenté entraîneur a confirmé que son ailier étoile a bel et bien fait le voyage à Vegas.

Prendre le relais

À l’image de Maurice, Duclair a le sentiment que son équipe a assez de courage et de force pour survivre à la quantité de joueurs hypothéqués.

«Il y a plusieurs joueurs dans ce vestiaire qui peuvent élever leur jeu, a souligné le Québécois. On l’a fait pendant toute l’année, on n’était jamais vraiment à 100%. Il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés dans la formation et qui ont aidé l’équipe.»

Au dernier match, Duclair a sauté plusieurs présences en troisième période en raison d’un mystérieux bobo. Mais il se dit assez en santé pour poursuivre la route.

«Oui, tout est beau. Tout est beau!» a-t-il mentionné en éclatant de rire.