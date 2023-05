«Pas une belle façon de perdre» pour les Devils

Sans vouloir jeter la pierre à des joueurs en particulier du côté des Devils du New Jersey, certains jeux-clés sont venus les hanter dans le match numéro 5 contre les Hurricanes de la Caroline. Ils auront maintenant l’occasion d’y songer tout l’été avant de revenir plus forts.

En prolongation jeudi soir, Jonas Siegenthaler a envoyé le disque dans la foule de Raleigh sans que celui-ci touche la baie vitrée. Ceci a offert un jeu de puissance automatique aux «Canes» et Jesper Fast en a profité.

«C’est la deuxième fois que je perds une série dans cet amphithéâtre en raison d’une rondelle dans les estrades. Je vais devoir demander que les baies vitrées soient allongées», a dit l’entraîneur-chef Lindy Ruff avec un bref sourire en conférence de presse.

En 2006, lorsque Ruff était derrière le banc des Sabres de Buffalo en finale de l’Association de l’Est, le défenseur Brian Campbell a propulsé la rondelle chez les partisans. Rod Brind’Amour, l’actuel pilote des Hurricanes, avait marqué sur l’avantage numérique subséquent pour inscrire le but victorieux du match numéro 7.

L’erreur est humaine, comme on aime parfois se le rappeler. Timo Meier a également raté une chance en or de faire 3 à 1 en milieu de deuxième période, mais son tir à bout portant a manqué la cible.

«Nous avons eu certaines malchances, quelques occasions de nous sauver avec le match, mais bon... Ils ont profité d’un avantage numérique en prolongation. Ce n’est pas une belle façon de perdre. Nous avons joué plutôt bien ce soir, mais ce n’était pas suffisant», a avoué après la rencontre l’attaquant Jack Hughes, qui avait sacrifié son corps pour effectuer cette passe à Meier.

Futur prometteur

Plusieurs joueurs du noyau des Devils avaient à peine goûté aux séries éliminatoires. C’est le cas pour Hughes et Jesper Bratt, notamment. Le New Jersey a connu une saison bien au-delà des attentes, mais en séries, c’est là que se joue le «vrai» hockey.

«Je ne crois pas que beaucoup de gens croyaient en nous, et nous voilà. Mais ça ne rend pas plus agréable [le résultat final]», a avoué le capitaine Nico Hischier, qui peinait à retenir ses larmes.

«Je crois que plusieurs gars ont acquis beaucoup d’expérience et comprennent maintenant que les séries éliminatoires sont une histoire différente. C’est difficile d’y accéder et c’est encore plus dur de progresser», a mentionné l’expérimenté Ruff, à qui il manque toujours une coupe Stanley au palmarès.

«Le futur est prometteur, a-t-il ajouté. Vous regardez les saisons de nos meilleurs joueurs, de Nico à Jack en passant par Bratt. Vous ne pouvez pas vous apitoyer sur votre sort parce que l’an prochain sera aussi très difficile. Nous ne pourrons plus surprendre personne. Ça va devenir plus difficile.»

En 2022-2023, les Devils ont connu la saison régulière la plus prolifique de leur histoire, avec une récolte de 112 points. C’est aussi la deuxième fois seulement qu’ils atteignaient le plateau des 50 victoires.