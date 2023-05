Séries de la LNH : bonne chance aux adversaires des Hurricanes

En disposant assez facilement d’une formation ayant terminé tout juste derrière eux au classement, les Hurricanes de la Caroline ont transmis un message assez fort au reste de la concurrence qui espère remporter la coupe Stanley ce printemps.

Mis à part une mauvaise journée au bureau dans le troisième match de la série, dimanche, les hommes de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour ont peu à se reprocher en demi-finale de l’Association de l’Est, qu’ils ont remportée en cinq duels face aux Devils du New Jersey. La victoire de 3 à 2 en prolongation acquise jeudi permettra également à tous de panser leurs plaies et à un élément-clé comme Teuvo Teravainen de bénéficier de quelques jours supplémentaires avant de revenir au jeu après avoir composé avec une fracture de la main gauche.

«Je suis seulement fier de ce groupe, a indiqué le pilote au site NHL.com. Je suis juste un vieux gars qui se tient derrière le banc. Je regarde cela et j’apprécie à quel point tout le monde travaille fort et en unité. C’est un excellent club.»

Et la recette du succès n’a rien de sorcier aux dires des joueurs qui s’amusent d’abord et avant tout en disputant des matchs de hockey. Sur le plan technique, ce n’est pas une stratégie qui révolutionnera le sport.

«Nous continuons d’accomplir ce que nous faisons habituellement. Nous aimons envoyer des rondelles au filet; ça fait partie de notre système et nous poursuivons en ce sens, a affirmé le défenseur Jaccob Slavin quand il fut invité par les médias à commenter son but marqué tôt en deuxième période. J’ai eu droit à un bond chanceux. Nous avons continué d’attaquer, mais nous savons certes qu’il faut en premier lieu maîtriser ce qui se passe dans notre territoire. En jouant adéquatement en défense, nous obtiendrons de bonnes occasions en attaque.»

«Je ressens du plaisir, surtout, a ajouté le gardien Frederik Andersen, auteur de 27 arrêts, jeudi. C’est l’aspect le plus important pour moi. J’ai attendu quelques années pour saisir cette chance. Je veux capitaliser sur celle-ci et la savourer.»

La profondeur

Ainsi, Jesperi Kotkaniemi et ses comparses attendent maintenant les vainqueurs de la série entre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto. Mais peu importe l’identité des prochains opposants, la Caroline amorcera le troisième tour avec le vent dans le dos en vertu notamment de huit gains en 10 parties éliminatoires jusqu’à maintenant. Pourtant, Teravainen, Max Pacioretty et Andrei Svechnikov manquent à l’appel, sauf que la profondeur de la formation a permis aux «Canes» de se maintenir à flot.

«C’est très spécial de voir divers joueurs se lever à des moments différents pour compétitionner de brillante façon, a affirmé le vétéran Brent Burns. Sur la glace, ce sont cinq gars qui restent unis et qui avancent. Ça s’est bien déroulé jusqu’ici et nous devons poursuivre ainsi.»

Pour Brind’Amour, le potentiel est réel et sa troupe a les outils requis pour atteindre la coupe Stanley.

«Nous avons un peu plus d’expérience. Parfois, il faut que ce soit le cas, même si je déteste dire qu’on doit apprendre à perdre avant d’apprendre à gagner. Cependant, c’est comme cela et il faut un peu de cet aspect, a-t-il estimé, tel que rapporté par le site canescountry.com. Nos joueurs progressent. Les jeunes ne le sont plus, mais les acquisitions effectuées [récemment] aident. Burns, par exemple, je sais qu’il est plus vieux, sauf que c’est un gars spécial et je ne sais pas où nous serions sans lui. Conséquemment, notre équipe de direction mérite beaucoup de crédit aussi.»