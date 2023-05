Stars-Kraken: un autre festival de buts?

Il s'est marqué 33 buts en quatre rencontres dans la série entre le Kraken de Seattle et les Stars de Dallas. Ce soir, le cinquième match sera disputé, à Dallas.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 21h30.

La série est égale 2-2.

Les unités offensives de chaque équipe s'en donnent à coeur joie. Avec à lui seul six buts, dont quatre dans le premier match, l'attaquant des Stars Joe Pavelski mène la charge.

Le Kraken, de son côté, peut compter sur une bonne profondeur à l'attaque, alors qu'aucun joueur n'a obtenu plus de 10 points ou plus depuis le début de séries. Yanni Gourde, Justin Schultz et Jaden Schwartz sont au sommet des pointeurs de l'équipe avec neuf points.