Jean Pascal perdrait une propriété puisqu’il n’a pas payé ses taxes

Le boxeur Jean Pascal se retrouve dans une situation assez particulière, car sa propriété située à Lorraine fait partie d’un lot de 17 immeubles qui seront vendus aux enchères par la Ville en raison d’un défaut de paiement de taxes.

Dans un communiqué diffusé mercredi dans le journal «Nord Info», la municipalité a indiqué qu’une vente aurait lieu afin de «satisfaire au paiement des taxes municipales, scolaires et aux droits sur les mutations immobilières, s’il y a lieu, y compris les intérêts et les frais, plus les frais encourus subséquemment à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient entièrement payés avant la vente».

En tête de liste, on retrouve une propriété au nom de Jean Pascal, située au 9, rue de Mulhouse. Celle-ci est enregistrée au nom de Jean Pascal Promotions Inc. Après vérification auprès des registres fonciers de la Ville de Lorraine, il s’agit d’un logement bâti en 2010 sur un terrain de 715,4 mètres carrés. La valeur uniformisée du lot était de 768 000 $ en 2020.

Ainsi, les taxes foncières prévues en 2023 sont de l’ordre de 10 028,19 $, à raison de quatre versements par an.

La vente se fera le 13 juin prochain au Centre culturel Laurent G. Belley, à 11 h. Le prix d’adjudication devra être payé en entier en argent comptant, traite bancaire ou chèque certifié à l’ordre de la Ville de Lorraine, a-t-il été spécifié.

Jean Pascal (36-7-1, 20 K.-O.) s’est battu pour la dernière fois le 16 mars, quand il a été vaincu par décision unanime par Michael Eifert, à la Place Bell de Laval. Âgé de 40 ans, il est un ancien champion des mi-lourds de la WBA, du WBC et de l’IBO.