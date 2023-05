Marc Ramsay donne des nouvelles en direct du Mexique

Cette semaine au balado «Le dernier round» avec Russ Anber et Mathieu Casavant, le directeur du développement d’Eye of the Tiger, Marc Ramsay, se joint à la conversation en direct de Cuernavaca, au Mexique, où son écurie présente un gala ce vendredi.

Ramsay profite de cette tribune pour parler des nouvelles recrues d’Eye of the Tiger, dont Albert Ramirez, qui sera en action à l'occasion du Cinco de Mayo. On discute aussi avec lui du combat d’Arslanbek Makhmudov aux États-Unis le 1er juillet prochain, de la suite des choses pour Simon Kean et de l'article de Mathieu Boulay, du Journal de Montréal, au sujet de la situation de la boxe au Québec. Pour finir, nous faisons nos prédictions pour le combat entre Canelo Alvarez et John Ryder. Voyez cet épisode dans la version ci-dessus ou ici en version audio :