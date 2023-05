EOTTM au Mexique : Tout est en place pour Leïla Beaudoin et compagnie

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) est au Mexique pour y tenir un petit gala à Cuernavaca, vendredi pendant le Cinco de Mayo, et tous les boxeurs ont respecté la limite à la pesée de jeudi.

Cet événement sera l’occasion de revoir en action la prometteuse Leïla Beaudoin et de découvrir le nouveau protégé de Camille Estephan, le Vénézuélien Albert Ramirez (15-0, 14 K.-O.). C’est ce dernier qui assurera la finale devant Ricardo Adrian Luna (25-9-2, 16 K.-O.).

Ramirez a fait osciller la balance à 178 lb tandis que son adversaire a montré un poids de 179,4 lb.

Chez les poids super-plumes féminins, Beaudoin (9-0, 1 K.-O.) et la Mexicaine Elizabeth Chavez Espinoza (3-4-3, 1 K.-O.) sont montées sur le pèse-personne à 131,6 lb. La boxeuse originaire du Témiscouata enchaînera un deuxième combat en un peu moins de six semaines, elle qui avait triomphé le 23 mars au Cabaret du Casino de Montréal.

Crédit photo : PHOTO FOURNIE PAR VINCENT ÉTHIER / EOTTM

Les Québécois Vanessa Lepage-Joanisse, Martine Vallières-Bisson et Zacharie Loiseau prendront également part à ce gala mexicain.