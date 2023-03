Kevin Owens et Sami Zayn, la réunion tant attendue!

Publié aujourd'hui à 11h35

Mis à jouraujourd'hui à 11h35

Ce serait chauvin de dire que l’histoire entre Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes et le Bloodline est ce qui se fait de mieux en ce moment dans le monde de la lutte – pas seulement à la WWE – si ce n’était dû qu’à la présence de nos deux Québécois.

Mais à partir du moment que plusieurs experts d’un peu partout pensent la même chose, ce n’est plus du chauvinisme, c’est un fait. À partir du moment que des amateurs réagissent de la même manière que ce soit à Montréal, New York ou Kansas City, ce n’est plus du chauvinisme, c’est une réalité. À partir du moment que les segments de Sami Zayn sont les plus écoutés à la télévision, même lors du 30e anniversaire de Raw, ce n’est plus du chauvinisme, c’est une évidence.

Et on a atteint l’avant-dernière étape de cette histoire vendredi dernier.

Depuis Elimination Chamber à Montréal, Cody Rhodes est un peu devenu l’ami que Sami Zayn tente de retrouver en Kevin Owens. Mais l’intention de Cody est bonne: faire en sorte que les deux amis se réconcilient.

C’est ce qui est finalement arrivé à SmackDown.

Cody a demandé à Sami et Kevin de le rejoindre dans l’arène, jouant le rôle de Frank Sinatra lorsqu’il avait réussi à réunir Jerry Lewis et Dean Martin.

Mais ce n’était pas suffisant pour convaincre Kevin. Les trahisons de Sami à la fin de l’année 2022, surtout celle du Survivor Series, avaient laissé trop de marques pour être si facilement oubliées.

Voyant que Kevin n’était toujours pas enclin à renouer leur amitié, Sami a tout tenté. Il a suivi Kevin à l’extérieur, lui a dit qu’il l’aimait, qu’il était comme un frère pour lui. Mais Owens a tout de même quitté les lieux.

À la toute fin de l’émission, après que Sami ait tenté de convaincre Jey Uso qu’il avait fait à Roman Reigns ce que Jey rêve secrètement de faire, ajoutant que Jey n’était pas fâché après Sami, mais bien après lui-même, le Québécois s’est fait attaquer par les frères Uso.

C’est à ce moment que la musique de Kevin s’est fait entendre. Alors que les Uso regardaient vers l’entrée, Owens est apparu en arrière d’eux pour les sortir de l’arène à tour de rôle.

Puis, se retournant vers Sami, il l’a pris par la tête et sous les encouragements de la foule, il lui a fait le câlin que tout le monde attendait!

Je ne vous mens pas : j’ai laissé couler quelques larmes. Rares sont les scénarios de lutte qui viennent me chercher autant, mais celui-ci, en plus d’être bien joué, est plus personnel vu ma relation avec les deux gars.

Un scénario comme dans le temps

Cela dit, j’ai toujours été un amateur d’histoires de longues durées à la lutte, avec des scénarios logiques, bien ficelés et merveilleusement interprétés.

Ayant grandi dans les années 1980, j’ai été choyé.

J’ai eu la chance de voir la rivalité entre Hulk Hogan et le Géant Ferré, histoire qui a duré de janvier 1987 à l’automne 1988.

Si ce n’était pas suffisant, j’ai aussi assisté à peut-être la plus captivante des histoires, celle de Hogan et « Macho Man » Randy Savage. Du pur génie de la part de Vince McMahon et Pat Patterson.

Une histoire qui débute à WrestleMania IV en 1988, alors qu’Hogan vient aider Savage a remporté le tournoi et le titre mondial de la WWF face à Ted DiBiase. Une entraide qui continue via les Saturday Night Main Event, par l’entremise de la belle Élizabeth, qui fait tout en son pouvoir pour que son protégé et Hogan deviennent amis et se fassent confiance.

Ce sera la création des Méga Powers, alors que les deux plus grandes vedettes de la compagnie s’associent contre la force du mal. Mais comme dans tout bon scénario hollywoodien, la jalousie vient s’en mêler et Savage attaque Hogan en arrière-scène, croyant que celui-ci flirte avec son épouse, une scène encore mémorable aujourd’hui.

Ce qui nous amène à WrestleMania V, l’explosion des Méga Powers et Hogan qui bat Savage en grande finale pour redevenir champion.

Un scénario bâtit sur un an. Un virtuose pour tout scripteur.

Les 12 derniers mois de Sami Zayn

J’aime de ce qui se passe en ce moment. Sans être identique, ça me fait penser à certaines des grandes histoires de tous les temps : Savage contre Hogan, Steve Austin contre Vince McMahon ou encore Sting contre la nWo.

La particularité de l’histoire entre Sami Zayn et le clan de Roman Reigns est qu’elle ne devait pas durer si longtemps. Ça ne se voulait que de l’humeur, temporaire, la cocasserie de voir un roux tenter de faire partie d’une famille de Samoans.

Dans l’histoire, Sami ne savait plus à quel saint se vouer. Il avait perdu le titre Intercontinental face à Ricochet en mars 2022, il avait été défait par l’acteur Johnny Knoxville à WrestleMania et tentait par tous les moyens de fuir Drew McIntyre.

Or, le 22 avril à SmackDown, il demande l’aide du parrain de la WWE, tout comme Amerigo Bonasera avait demandé celle de Vito Corleone au mariage de sa fille dans les premières minutes du Parrain.

La mafia de la WWE est composée du parrain, Roman Reigns, de son consigliere Paul Heyman et de ses trois capos, les frères Jimmy Uso, Jey Uso et Solo Sikoa. Ensemble, ils se font surnommer le Bloodline.

Après avoir aidé le clan à quelques reprises dans les semaines qui ont suivi, Zayn est devenu un membre honoraire de l’organisation, surnommé le « Honorary Uce ».

Parallèlement à l’histoire de Zayn qui voulait faire sa place dans le Bloodline, deux autres histoires se développent: sa relation avec Jey Uso et celle avec son vieil ami, Kevin Owens.

Si Jimmy, Solo et Roman acceptent Sami, Jey est très réticent. Mais au Survivor Series, alors que Sami, en équipe avec le Bloodline, ont le dessus sur Sheamus, Butch, Ridge Holland, Drew McIntyre et Kevin Owens, après un coup en bas de la ceinture de Zayn sur Owens, Jey accepte finalement le Québécois dans sa famille. Si bien que lorsque Roman et Heyman doutent de Sami et lui font un procès, c’est Jey qui prend la défense de Sami. De son côté, Owens ne veut plus entendre parler de Zayn et lui laisse savoir.

Au Royal Rumble, après une victoire de Reigns sur Owens afin de conserver son titre, on s’est mis à plusieurs sur Owens pour lui faire un mauvais parti. Reigns demande une fois de plus à Zayn de prouver sa loyauté, mais il s’agissait d’une fois de trop et Sami s’est tourné contre le parrain, juste à temps pour les événements présentés à Montréal.

Et c’est depuis Elimination Chamber que Zayn tentait par tous les moyens de renouer son amitié avec Kevin afin de vaincre le Blooodline, mais sans succès.

Une histoire si peu compliquée quand on y pense, mais si efficace.

En finale de WrestleMania, la seule option

La suite des choses est simple.

Kevin et Sami vont affronter les Uso à WrestleMania pour les titres par équipe incontestés de la WWE et vont remporter les ceintures. Ça ne peut se passer autrement.

Et une ligne de Kevin vendredi me fait croire qu’il y a encore de l’espoir de les voir en finale de la première soirée de WrestleMania, malgré les rumeurs que ce serait plutôt Charlotte Flair et Rhea Ripley.

Kevin a dit, en s’adressant à Cody : « Je comprends ce que tu veux faire: toi, moi et Sami qui disposent du Bloodline ensemble. »

Et il a raison. C’est le seul scénario possible.

Kevin et Sami battent Jey et Jimmy en finale du premier soir. Cody bat Roman en finale du deuxième soir.

C’est une histoire qui aura duré près d’un an. Et la seule manière de la terminer adéquatement, c’est celle-ci.

Je n’ai rien contre Charlotte et Rhea. Mais leur histoire n’est pas aussi forte que celle de Kevin, Sami et les Uso. Encore moins quand on y ajoute Cody et Roman.

Je serai à Los Angeles pour WrestleMania. Si j’ai vécu toute une panoplie d’émotions l’an dernier lorsque Kevin a affronté Steve Austin en finale de WrestleMania, je suis prêt à en vivre d’autres cette année. Mais je ne serai pas le seul. Des dizaines de milliers de fans voudront voir la même chose que moi.

En souhaitant que la WWE voit le tout de la même façon...