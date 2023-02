Royal Rumble: chaud, froid ou tiède?

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade font une analyse complète du Royal Rumble en compagnie de l’auteur et historien Bertrand Hébert. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, ou êtes-vous tiède par rapport au rendez-vous annuel de janvier?

Aussi, les gars parlent d’une carte potentielle pour WrestleMania et font une mise à jour concernant Elimination Chamber à Montréal. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :