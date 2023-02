Elimination Chamber à Montréal: tout un succès!

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur tout ce qui s’est passé le week-end dernier à Montréal, avec SmackDown et Elimination Chamber.

Les deux animateurs discutent de Sami Zayn, de statistiques et de leurs coups de cœur. De plus, ils reçoivent en entrevue la lutteuse LuFisto, qui vient parler de son combat à Femmes Fatales. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: