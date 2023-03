Lions: le jeune gardien Joe Vrbetic impressionne

Le gardien Joe Vrbetic a eu des ennuis de constance, cette saison, mais il a démontré l’étendue de son talent dans une victoire de 2 à 1 des Lions de Trois-Rivières face aux Everblades de la Floride, samedi au Colisée Vidéotron.

Le choix de septième tour des Canadiens de Montréal en 2021 s’est dressé tel un mur devant le club-école des Panthers dans l’ECHL. Il a effectué 41 parades et a frustré les Everblades lors de quatre situations d’attaque massive.

Une fois de plus, Cédric Montminy et Anthony Beauregard ont été les moteurs offensifs des Lions. Le capitaine Montminy a ouvert la marque, en milieu de période médiane, en complétant un superbe jeu de passes auquel Brett Stapley et Cam Cook ont aussi participé.

Beauregard, deuxième pointeur de l’équipe trifluvienne, a inscrit le but de la victoire au troisième engagement. Son habile redirection de la passe véloce de Ryan Francis n’a donné aucune chance au gardien Cam Johnson.

Andrew Fyten a empêché Vrbetic de signer son premier jeu blanc depuis le début de sa carrière professionnelle.

Les Lions seront de retour au boulot mercredi, pour le premier duel d’une série de trois matchs face aux Admirals de Norfolk, au Colisée Vidéotron.