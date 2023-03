Nathan MacKinnon rejoint un prestigieux groupe d'anciens Nordiques

Ce n’est pas la façon, mais bien le résultat qui compte pour Lars Eller. L’ancien du Canadien de Montréal a marqué un autre but bizarre dans une victoire de 5 à 1 de l’Avalanche du Colorado face aux Red Wings, samedi à Detroit.

Le vétéran danois, acquis des Capitals de Washington avant la date limite des transactions, semble se plaire dans ses nouvelles couleurs. Après avoir profité de la générosité d’un juge de ligne pour marquer un but controversé face aux Sénateurs d’Ottawa, jeudi, Eller a récidivé dans le match du jour.

En début de troisième vingt, les «Avs» menaient déjà par deux buts lorsqu’ils se sont retrouvés en situation de désavantage numérique. Eller a chuté maladroitement en possession de rondelle au moment où il a pénétré la zone des Wings, mais il s’est relevé et a laissé le disque à Valeri Nichushkin. Celui qui a jadis été échangé en retour de Jaroslav Halak a sauté sur le retour de lancer de son coéquipier russe pour inscrire son neuvième filet de la saison.

Sans surprise, Nathan MacKinnon et Cale Makar ont mené la charge pour la troupe de Jared Bednar le reste de la rencontre. Le premier a inscrit son 30e but de la campagne et a récolté deux aides, tandis que le deuxième a amassé trois mentions d’aide.

MacKinnon est ainsi devenu le cinquième joueur de l’histoire de l’Avalanche et des Nordiques de Québec à réussir cinq saisons de 30 filets ou plus. Joe Sakic, Peter Stastny, Michel Goulet et Milan Hejduk l’ont précédé.

Devon Toews, Bowen Byram et Mikko Rantanen ont aussi trompé la vigilance de Ville Husso. Le gardien finlandais a été envoyé aux douches après avoir alloué cinq buts en 21 lancers.

Pius Suter a répliqué pour les Red Wings, perdants à huit de leurs 10 derniers duels.

Une terrible perte pour les «Preds»

À Nashville, les Predators ont baissé pavillon 3 à 2 en fusillade face aux Jets de Winnipeg, mais ont surtout perdu les services de leur capitaine et meilleur joueur, Roman Josi.

Le défenseur suisse a quitté le match après la première période pour une raison inconnue. Il avait disputé 10 min 6. lors de cet engagement et on ne l’a plus revu par la suite.

Récipiendaire du trophée Norris en 2020, Josi est le leader incontesté des «Preds». Après une campagne de 96 points l’an dernier, il en a récolté 59 en 66 matchs en 2022-2023.

Après avoir raté les six derniers matchs des siens en raison d’une blessure au haut du corps, le Québécois Pierre-Luc Dubois a réussi son retour en mettant la table pour le but de la victoire, inscrit par Neal Pionk en période supplémentaire.

Nikolaj Ehlers et Adam Lowry ont aussi mis leur grain de sel pour les Jets, qui ont désormais une avance de cinq points sur les Predators parmi les équipes repêchées dans l’Ouest.

Cody Glass et Luke Evangelista ont fait scintiller la lumière rouge dans une cause perdante.