Le défenseur des Panthers Radko Gudas a encore une fois causé des ennuis, jeudi soir contre les Canadiens, après avoir attaqué et blessé l’attaquant montréalais Kirby Dach en janvier dernier.

Gudas, un robuste arrière avec un certain côté «agitateur», s’en est notamment pris au jeune défenseur du CH Kaiden Guhle durant le match de jeudi. S’il avait été en santé et en uniforme, le défenseur des Canadiens Arber Xhekaj aurait rendu visite (avec plaisir) au Tchèque, mais il n’y était pas.

Selon plusieurs partisans et observateurs, quelqu’un aurait dû «prendre la relève» et aller enseigner le respect à Gudas au nom du club, or personne ne l’a vraiment fait.

Le sujet a rebondi à «JiC», vendredi soir, et les critiques, en ce sens, sont allées à l’endroit de l’attaquant des Canadiens Josh Anderson, un gaillard solide, costaud, capable de jeter les gants même s’il l’a moins fait cette saison.

«C'est un rôle qui est dur, mais j'aurais aimé voir Anderson réagir dans le match d'hier, il n'y a aucun doute», a admis l’ancien capitaine des Nordiques Steven Finn.

«(Michael) Pezzetta a essayé, a-t-il poursuivi. Gudas ne veut pas se battre contre Pezzetta. Probablement que si Anderson l'invite, il va y aller. Il va se coller, mais il va y aller.»

La suspension interne à Jonathan Drouin, le travail des gardiens et le rendement de l’attaquant québécois Anthony Richard ont également été observé lors de ce segment de l’émission.

