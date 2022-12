Une première médaille individuelle malgré une autre crise d’asthme

Victime d’une deuxième crise d’asthme, samedi, après celle de vendredi, Antoine Gélinas-Beaulieu a jonglé avec la possibilité de ne pas prendre le départ du 1000 m.

«J’ai eu une bonne crise samedi après le 5000 m, a-t-il raconté. Je n’ai dormi que quatre heures et j’avais le souffle très court ce matin [dimanche]. On a modifié ma médication. Avec ce changement, ça valait la peine de prendre le départ sans craindre d’hypothéquer la suite. Ça m’a donné confiance et je ne craignais pas de tout donner parce que je savais que l’équipe médicale était là pour moi.»

Gélinas-Beaulieu était aussi surpris que tout le monde de ce premier podium individuel en carrière. Il avait remporté trois médailles d’équipe dans le passé, dont l’argent en poursuite par équipes, vendredi, en lever de rideau de la Coupe du monde.

«Je ne m’attendais pas à ça, a reconnu le médaillé de bronze au départ groupé du championnat mondial de 2020. Je ne voulais pas continuer de patiner le 1000 m cette année en raison d’un conflit d’horaire avec le 1500 m et le 5000 m. Le 1000 m n’était pas ma première option et je n’ai pas pratiqué mes départs et ma vitesse.»

Départ canon

Pour un gars qui n’avait pas pratiqué ses départs, Gélinas-Beaulieu est parti comme une bombe. Il a réussi son meilleur temps d’ouverture en carrière en 16 s 69. «Je ne pensais pas partir aussi vite, a-t-il souligné. C’est ce qui a fait la différence et j’ai aussi connu un bon tour. Mon cœur a battu très fort jusqu’à la fin quand les dernières paires se sont élancées.»

Gélinas-Beaulieu ne savait pas si son temps allait tenir jusqu’à la fin et lui permettrait de grimper sur le podium.

«Quand j’ai vu les deux blocs rouges apparaître au tableau indicateur indiquant que les deux derniers patineurs ne m’avaient pas devancé, j’ai eu un gros moment d’émotion, d’ajouter Gélinas-Beaulieu, dont le chrono de 1 min 07 s 32 est son deuxième meilleur temps en carrière. Quand tu gagnes une course individuelle, ça démontre que tu as bien exécuté et que tu as été à la hauteur. Ce n’est pas un coup de chance ou une décision qui te permet de gagner une médaille individuelle. Ça donne confiance pour la suite.»

Jumelé à Piotr Michalski, Gélinas-Beaulieu a pu profiter de l’aspiration du Polonais.

«Michalski est excellent sur le premier 500 m et j’ai pu profiter de son aspiration pour terminer en force, a expliqué celui dont le meilleur chrono est de 1 min 07 s 25. Je me disais que si je demeurais avec lui, je serais en bonne position au final.»

Malgré un bon départ, Michalski a conclu au 20e et dernier rang, lui qui est un spécialiste du 500 m.