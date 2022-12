Softball: une médaille plate à gagner pour Mathieu Roy

«Parfois, il faut juste lever son chapeau à l’adversaire. Les Australiens ont très bien joué durant cette finale», a commenté Mathieu Roy, nouvellement médaillé d’argent de la Coupe du monde de softball qui s’est conclue samedi, en Nouvelle-Zélande.

Membre de l’équipe canadienne depuis une dizaine d'années, le Québécois a pris part à son cinquième Championnat du monde à Auckland. Il a décroché sa quatrième médaille à cette compétition après celle d’or raflée en 2015 et celles de bronze, datant de 2017 et de 2019. Bien entendu, il ne tenait pas à en ajouter une d’argent à sa collection.

«Elle est un peu plus plate à gagner... ce n’est pas celle-là qu’on visait!», a admis Roy à Sportcom, au lendemain de son atterrissage au Québec.

Les joueurs canadiens ont connu une semaine flamboyante, remportant leurs six premiers matchs avant de subir une première défaite contre les Argentins. Ils avaient rendez-vous avec les Australiens dans le match ultime après avoir vaincu les Cubains 2 à 0 en demi-finale.

Le jeune lanceur australien Jack Besgrove a joué les trouble-fête dans cette rencontre. Le gaucher de 19 ans a obtenu 10 retraits sur des prises pour mener son pays vers le titre grâce à une victoire de 5 à 2. Le Canada a obtenu de son côté une 14e médaille à la Coupe du monde, un sommet dans l’histoire du sport.

«C’est un lanceur qu’on n’avait jamais vu avant le Championnat du monde et il a eu un excellent match. Par le passé, on a souvent eu de la difficulté contre les gauchers. Il a été bon et il a fait la différence», a mentionné Roy.

Vue d’ensemble

La défaite en fin de tournoi est dure à avaler. Le Canada a totalisé sept victoires, dont quatre blanchissages, et deux revers à Auckland.

«On a eu un très bon parcours et on a performé à la hauteur des attentes. Pour ce qui est du résultat final, on va se le dire, il s’agit d’un seul match et ils ont été meilleurs que nous, a partagé Roy. On a bien joué toute la semaine, mais au bâton, c’était plus dur. Contre Cuba, on a été chanceux de gagner ce match», a-t-il souligné, rappelant que le Canada a gagné en ne frappant qu’un coup sûr.

Sur le plan personnel, la Coupe du monde s’est déroulée en deux temps pour Roy Il s’est retrouvé sur les buts aux six premières parties qu’il a disputées et frappait pour ,360. Il n’a pas été en mesure de maintenir cette cadence et n’a cogné aucun coup sûr lors des deux derniers affrontements.

«J’ai connu un super bon tournoi, mais en tant que vétéran, je suis un peu déçu de mes deux derniers matchs. En finale, j’aurais aimé aller chercher un coup sûr pour motiver les troupes.»

Conclure chez soi

Roy ne croit pas être de retour avec l’unifolié à l’occasion de la prochaine Coupe du monde, à moins que l’événement ait lieu au Canada, ce qui assurerait la qualification du pays tout en réduisant considérablement les déplacements. Tout porte à croire que ce sera le cas.

«C’est une motivation de plus. Si c’est à l’extérieur, c’est sûr et certain que je ne serai pas de retour. Si c’est au Canada, il y a de bonnes chances que je finisse ma carrière avec l’équipe nationale à la maison», a conclu celui qui demeure fort occupé par la vie de famille et son travail de kinésiologue.

Blessures

La saison a été pour le moins exigeante pour Roy, lui qui a disputé ses premiers matchs en mars. Il a subi une commotion cérébrale avec les Gremlins de New York dans l’International Softball Congress (ISC). Au bâton, il a été atteint d’une balle en plein visage lors d’un tournoi en Ontario.

Le Québécois a ensuite pris part au Championnat panaméricain en Argentine où la formation canadienne a fini deuxième. Épuisé, il a eu besoin d’une pause de quelques jours en juillet. Ses performances se sont améliorées par la suite.

Médaillé d’or du Championnat canadien avec les Hitmen de Galway ainsi qu’au Championnat de l’USA Softball, il a terminé avec une médaille d’argent dans l’ISC, en plus d’être nommé sur la première équipe d’étoiles.