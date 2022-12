Slafkovsky au Mondial junior: «Je l'enverrais»

À l'heure actuelle, l'attaquant des Canadiens de Montréal Juraj Slakovsky ne devrait pas porter les couleurs de la Slovaquie lors du prochain Championnat du monde de hockey junior, qui s'amorcera à la fin du mois décembre à Halifax et Moncton.

En effet, le directeur général de la formation slovaque, l'ancien jouer de la LNH Miroslav Satan, a confirmé que deux choix de premier tour du dernier encan amateur de la LNH seront de l'équipe, soit le défenseur des Devis Simon Nemec et l'attaquant du Tricolore, Filip Mesar.

Mais aucune mention sur Slafkovsky.

Toutefois, s'il n'en tenait qu'à Simon Gagné, qui a également déjà participé à ce tournoi en 1999, Slafkovsky serait du tournoi.

«Je pense que les fans des Canadiens seraient excités de voir ce qu’il serait capable de faire dans ce tournoi, a souligné l'ancien joueur de la LNH Simon Gagné, jeudi, lors de l'émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports [...] J’aimerais ça et je regarderais ses parties, comment il performerait avec des gars de son âge et de voir s’il est capable de dominer dans ce groupe d’âge. Ce sont les meilleurs de son âge, au monde.

«Je l’enverrais. En même temps, le problème du côté des Canadiens, ce sont les blessures. Il y a beaucoup de blessures. C’est peut-être la seule raison pour laquelle ils vont le garder. Il joue sur un troisième et quatrième trio, oui, il joue sur l’avantage numérique. Mais envoie-le là-bas pour qu’il soit le capitaine de l’équipe, le leader, le joueur le plus important. C’est un bagage extraordinaire jouer ce tournoi. Je l’ai vécu et probablement que j’ai été un meilleur joueur par la suite. [...] Ça m’a préparé à faire le saut à 19 ans.»

