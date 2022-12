Toute une séquence pour Connor McDavid

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, se trouve dans une belle forme ces jours-ci, comme certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’ont constaté récemment.

Vaincu 5 à 3 samedi par le numéro 97 et ses acolytes, le Canadien de Montréal peut se consoler à l’idée qu’il ne constitue pas la seule victime du meneur de la LNH dans la course au trophée Art-Ross. Mercredi, McDavid a récolté deux buts et autant de mentions d’aide, comme il l’avait fait quatre jours plus tôt. Cette autre performance éclatante a permis aux siens de torpiller les Coyotes de l’Arizona 8 à 2.

Affirmer que l’attaquant de renom est dangereux autour du filet adverse constitue un euphémisme. Après avoir été tenu en échec par les Islanders de New York le 23 novembre, il a amassé 17 points en sept rencontres.

Pour l’ensemble de la campagne, il en compte 52, huit de plus que son coéquipier Leon Draisaitl et est évidemment bien placé pour remporter un cinquième titre des pointeurs en carrière. Il représente également le premier joueur depuis Wayne Gretzky en 1987-1988 à atteindre le plateau des 50 points en 27 matchs en début de campagne. Il est le sixième ayant accompli le tout dans les 30 dernières années.

«Vous vous dites qu’ils sont à leur apogée. Ils restent à ce sommet un bout de temps, mais ils continuent de s’améliorer au fil des parties. C’est agréable à voir», a dit le défenseur Evan Bouchard au quotidien «Edmonton Sun» il y a quelques jours au sujet du duo McDavid-Draisaitl.

Cette saison, le capitaine du club a amassé au moins quatre points dans six matchs. Il a récolté trois points dans deux autres duels et a été blanchi quatre fois au total jusqu’à maintenant. Quatrième de la section Pacifique, Edmonton affiche un dossier de 15-12-0 et recevra le Wild du Minnesota, vendredi.