«Suzuki serait repêché dans le top 3 aujourd’hui»

Joël Bouchard s’est amusé à refaire le repêchage de 2017 dans sa chronique hebdomadaire à l’émission JiC, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Si la séance de sélection avait lieu aujourd’hui, quel joueur serait le premier de la cuvée et à quel rang sortirait Nick Suzuki?

Cinq ans plus tard, il ne fait aucun doute aux yeux de Bouchard que Cale Makar serait le tout premier choix et non pas Nico Hischier.

«Il y a ben du monde qui dit que Makar était premier sur leur liste, mais j’ai de la misère à croire ça. C’est facile à dire aujourd’hui. Mais c’était difficile de passer par-dessus au 4e rang.» C’est exactement à cette position que l’Avalanche a jeté son dévolu sur lui.

Pour ce qui est de Suzuki, il serait assurément choisi dans le top 5 (au lieu de 13e), peut-être même dans le top 3, selon Bouchard. «Suzuki serait dans le top 5 à 100% et probablement dans le top 3», a-t-il déclaré précisément.

Voyez l’exercice complet dans la vidéo ci-dessus.