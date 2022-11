La LNH devrait prendre exemple sur la NFL

Contrairement à la LNH, la NFL n’a pas peur de reconnaître ses erreurs.

Et c’est tant mieux, a soutenu Renaud Lavoie dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, lundi, sur les ondes de TVA Sports.

Peu de temps après le match entre les Vikings et les Bills, dimanche, la NFL a admis avoir erré dans un jeu en particulier.

«Les Bills ont joué rapidement pour ne pas laisser le temps aux Vikings d’aller à la reprise vidéo. Après le match, la NFL a avoué son erreur. C’est plus difficile dans la Ligue nationale de hockey. On fait exprès pour que ce soit plus difficile, a affirmé le journaliste de TVA Sports.

«La NFL a fait un travail extraordinaire en ne se mettant pas la tête dans le sable. Chapeau à la NFL! J’espère que d’autres ligues en prendront note. C’est la chose à faire.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.